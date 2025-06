Americana promove curso de compostagem e oficina sobre a origem do papel

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, deu continuidade, na manhã desta terça-feira (17), às atividades do Mês do Meio Ambiente, com a realização de uma oficina sobre a origem do papel e temas relacionados à biodiversidade, reaproveitamento e visita guiada à Casa da Agricultura. A ação reuniu 20 alunos da EMEI Sabiá e contou com a parceria da empresa Papirus e da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Também como parte da programação, foi concluído o curso de Compostagem em Hortas Urbanas, promovido no espaço da Associação dos Produtores Urbanos do Bairro Antônio Zanaga e Americana (APRUZA), localizado na região do Zanaga. A capacitação, gratuita, foi ministrada pelo gestor ambiental Jaime Marcelo de Oliveira Silva e reuniu 12 agricultores.

A iniciativa teve apoio da CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), da Casa da Agricultura, do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e da Faesp (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo).

“Agradecemos a todos os parceiros nas ações realizadas em prol da sustentabilidade, da educação ambiental e da agricultura urbana no município. As atividades do Mês do Meio Ambiente buscam envolver todos os públicos para o aprendizado e a conscientização sobre as práticas sustentáveis em prol da qualidade de vida e do meio em que vivemos”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Confira as próximas ações do Mês do Meio Ambiente:

23/06 e 24/06 (segunda e terça) – 8h às 12h

Curso de Arborização Urbana

Local: Núcleo de Educação Ambiental (NEA) do Parque Ecológico – Avenida Brasil, 2525 – Jardim Ipiranga

Inscrições: até dia 18, das 8h às 15h, na Unidade de Praças e Jardins – Rua Izolina Geminiani Rosa, 1550 – Horto Florestal

Telefone: (19) 3405-7700

25/06 e 26/06 (quarta e quinta) – 9h às 10h

Plantio de mudas na EMEI Potira

Local: Rua São Francisco de Assis, 184 – São Manoel

27/06 (sexta) – 9h às 10h30

Entrega de troféus às escolas vencedoras da 1ª fase do 4º Campeonato de Tampinhas, Lacres e Papel Cartão

Premiação dos melhores trabalhos do concurso “Água, Biodiversidade e Clima” (categorias boneco e maquete). Parceria: APAE e Papirus.

Local: APAE – Rua Abrahim Abraham, 97 – Parque Residencial Nardini

