O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 227 reparos de vazamentos em diferentes pontos da cidade, entre segunda (13) e quinta-feira (16). As ações integram o trabalho contínuo de combate às perdas de água na rede de distribuição.
Nos quatro dias, foram feitos 84 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 44 em passeios (VAP) e 93 em cavaletes (VAZCAV), totalizando os 227 atendimentos concluídos.
Entre segunda e terça, as regiões atendidas foram: Praia Azul, Jardim Ipiranga, Zanaga, Jaguari, Vila Bertini I, Chácara Santa Cruz, Werner Plaas, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Jardim Boer, Parque da Liberdade, Vila Mathiensen, Parque Nova Carioba, São Manoel, Vila Mariana e Jardim Helena.
Na quarta e quinta, as equipes atuaram nos bairros Jardim Boer, Parque Residencial Nardini, Morada do Sol, Parque Nova Carioba, Jardim Colina, Jardim Glória, Cidade Jardim, São Vito, Boa Vista, Jardim Santarosa, Vila Najar, Jardim da Mata, Parque Novo Mundo, Jardim Esplanada, Jaguari e Antonio Zanaga.
De acordo com o DAE, a identificação e o reparo rápido de vazamentos são fundamentais para reduzir o desperdício e garantir mais eficiência ao sistema de abastecimento. A autarquia reforça que a população pode comunicar ocorrências pelos canais oficiais: Telefone – 0800-012-3737 (das 6h à 0h, todos os dias); WhatsApp – (19) 98100-4714 (das 8h às 22h); Site – www.daeamericana.sp.gov.br (opção “Protocolos Digitais”).