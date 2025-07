Americana se destaca na geração de empregos formais na RMC em maio

Em um mês em que nove cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) registraram saldo negativo de empregos formais, Americana se destacou regionalmente no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) de maio, divulgado nesta segunda-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O município encerrou o mês passado com 4.104 admissões e 3.978 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 126 postos de trabalho. Com isso, Americana ocupou o quarto lugar entre as 20 cidades da RMC em relação à geração de empregos no período.

Os números ganham ainda mais relevância quando observados em perspectiva: no acumulado de 2025, o saldo é de 1.050 vagas formais abertas no município.

“O Caged é um retrato do momento e, portanto, bastante variável ao longo do ano. Além das políticas públicas de geração de emprego e renda adotadas pelos municípios, os números refletem também a atual conjuntura do país e o momento da economia”, avalia o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

Ele destaca ainda iniciativas da Prefeitura para estímulo à economia, como a aprovação de medidas de desburocratização, o contato permanente com investidores e a oferta de cursos de capacitação e aperfeiçoamento profissional.

