Americana comemora dia do Nacional Reggae na Orla da Praia dos namorados em maio.

O evento será gratuito em data a ser confirmada. O show ficará por conta de Marina Peralta, cantora dos seus 30 e poucos anos que desponta como estrela do ritmo.

O Dia Nacional do Reggae é comemorado no dia 11 de maio , e o Dia Internacional do Reggae é comemorado no dia 1º de julho.

Dia Nacional do Reggae