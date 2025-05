Produtores culturais, servidores da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana e membros do Conselho Municipal de Cultura se reuniram, esta semana, para discutir o Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e organizar as etapas de escutas públicas sobre a utilização dos recursos destinados ao fomento da cultura no município.

O encontro foi realizado na Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) e teve o objetivo de alinhar as diretrizes para a aplicação dos recursos federais, garantindo transparência e participação popular no processo. A reunião de trabalho também serviu para estruturar o calendário de escutas públicas, a ser divulgado assim que concluído.

“A PNAB é uma política pública essencial para financiar projetos artísticos e manter espaços culturais e a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi a executa de forma democrática, por meio de escutas públicas e da aplicação de recursos de forma a contemplar a diversidade cultural de Americana”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.