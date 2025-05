Representantes da Prefeitura de Americana participaram, na última quinta-feira (22), de uma reunião promovida pelo GAEMA-PCJ (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente da Bacia do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí), no auditório do Ministério Público, em Piracicaba. O encontro reuniu diversas entidades para discutir estratégias regionais de prevenção, monitoramento e combate a incêndios florestais e queimadas, com foco na atuação integrada entre os municípios.

O secretário adjunto de Meio Ambiente, Neto Franzatto, e o coordenador da Defesa Civil, João Miletta, representaram o município na reunião, que teve a parceria do 16º Grupamento de Bombeiros e de outras instituições. As discussões abrangeram cidades como Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Limeira, Iracemápolis e Cordeirópolis.

“Foi muito importante a reunião do GAEMA com o engajamento de diversas entidades nesta ação de combate aos incêndios, dentro da Operação São Paulo Sem Fogo, para que o trabalho seja bem-sucedido em prol do meio ambiente e da saúde da população”, afirmou Miletta.

Franzatto destacou o papel da articulação regional. “A troca de experiências e as ações integradas no combate a queimadas em áreas agrícolas e de preservação são fundamentais para aprimorarmos os trabalhos em Americana, com foco na prevenção, monitoramento e conscientização da população”, disse.

Conduzida pela promotora de Justiça Alexandra Facciolli Martins, a reunião abordou temas como: