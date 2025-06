O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, se reuniu, nesta quinta-feira (12), com a secretária de Estado de Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marilia Marton, em audiência na sede da pasta, em São Paulo. Entre os temas abordados no encontro, estiveram o Programa de Ação Cultural (ProAC), uma iniciativa criada para apoiar e incentivar a produção artística e cultural por meio de editais, e o fomento a atividades culturais e artísticas presentes no Calendário de Eventos 2025 de Americana.

“O prefeito Chico Sardelli nos pediu para avançarmos em projetos nas áreas de cultura e turismo e, em função do ótimo relacionamento institucional com o Governo do Estado, tivemos esta audiência com a secretária Marilia Marton, com o objetivo de alavancar os projetos desenhados pela administração municipal para Americana. Tenho certeza de que, juntos, podemos avançar ainda mais rapidamente, valorizando a nossa cultura local e proporcionando mais opções de fruição artística”, declarou Ghizini.

O ProAC oferece financiamento para artistas, coletivos, associações e organizações culturais desenvolverem projetos que contribuam para o enriquecimento da cena cultural paulista, por meio de editais.

Ao impulsionar produções em diferentes segmentos e territórios, o ProAC amplia o acesso à cultura para os cidadãos, promovendo a descentralização das iniciativas culturais e garantindo que a arte e a cultura cheguem a um público cada vez mais amplo e diverso.