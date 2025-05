A Prefeitura divulgou que o Programa Americana Inteligente, sistema de tramitação digital de documentos implantado há cinco anos, contribuiu para a economia de 64 milhões de litros de água, devido à redução no uso de papel. Com a digitalização de processos administrativos, de acordo com a Administração, 24,7 milhões de folhas deixaram de ser impressas, o equivalente a 49 mil resmas de papel A4 ou aproximadamente 118 toneladas.

A redução no consumo de papel também representa a preservação de cerca de 2.400 árvores. Isso porque, para produzir 1 kg de papel, são necessários em média 540 litros de água. Os dados são da Unidade de Serviços Gerais (USG), vinculada à Secretaria de Administração, responsável pela coordenação do programa.

“Os resultados são bastante significativos. O Programa Americana Inteligente é altamente sustentável, tornou-se referência e tem despertado o interesse de administrações públicas de todo o país, que nos visitam para conhecer a iniciativa”, afirmou o diretor da USG e gestor do projeto, Eduardo Spilla.

Economia

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 110 litros de água por dia são suficientes para atender às necessidades básicas de uma pessoa. Com base nesse parâmetro, a economia gerada pelo programa seria capaz de abastecer, por um dia, uma cidade com 580 mil habitantes.

Desde março de 2020, o Americana Inteligente digitalizou todos os processos administrativos, tanto os gerados internamente quanto os solicitados pela população. O sistema foi implantado inicialmente na Prefeitura e depois estendido às autarquias Departamento de Água e Esgoto (DAE) e Guarda Municipal de Americana (GAMA).

A iniciativa tem sido reconhecida nacionalmente. Em 2021, venceu o concurso OnDoc na categoria Inovação, com o sistema digital de pedidos de isenção de IPTU. No ano seguinte, recebeu o Selo Prefeito Empreendedor, do prêmio “Sebrae Prefeito Empreendedor Mário Covas”, na categoria “Desburocratização”.