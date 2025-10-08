Órgãos da Prefeitura intensificam fiscalização e reforçam alerta contra intoxicação de bebidas

A Vigilância Sanitária de Americana, órgão vinculado à Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa) da Secretaria Municipal de Saúde, intensificou as ações de fiscalização em estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, como parte das medidas preventivas contra possíveis casos de intoxicação por metanol. A iniciativa integra um conjunto de ações coordenadas pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, em articulação com a Guarda Municipal de Americana (GAMA) e as polícias Civil e Militar.

Não há registro de casos de intoxicação por metanol no município. As equipes seguem em alerta preventivo, com ações voltadas tanto à inspeção de pontos de venda quanto à orientação das redes pública e privada de saúde sobre os protocolos de identificação e manejo de casos suspeitos.

A Secretaria de Saúde informou que a Vigilância Sanitária dará continuidade às ações de fiscalização de bebidas alcoólicas em situação irregular nos próximos dias. Adegas, distribuidoras e outros estabelecimentos especializados estão sendo vistoriados quanto à regularidade do funcionamento e à procedência dos produtos. Desde o início de outubro, quatro estabelecimentos foram interditados e 325 litros de bebidas irregulares, inutilizados.

O setor reforça que denúncias de estabelecimentos clandestinos têm prioridade, e que o trabalho em rede inclui atenção aos serviços de pronto atendimento para identificação rápida de sintomas de intoxicação por metanol, além de orientações sobre o manejo clínico adequado desses casos.

Prevenção e resposta

O secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, destacou que a pasta tem atuado de forma integrada para fortalecer as ações de prevenção e resposta. “Temos promovido reuniões com representantes de toda a rede de saúde para discutir o tema de maneira articulada. Essa troca constante de informações é fundamental para que possamos agir com rapidez e segurança diante de qualquer ocorrência”, afirmou.

De acordo com o diretor da Uvisa, Antônio Donizetti Borges, o trabalho é contínuo e visa garantir que o município esteja preparado para qualquer eventualidade. “Nosso compromisso é proteger a população por meio de ações preventivas e integradas. Mantemos uma rede de comunicação ativa com todos os serviços de saúde e órgãos de segurança para uma resposta rápida e eficaz em caso de suspeitas de intoxicação”, explicou.

Nos últimos dias, a Vigilância Sanitária intensificou as vistorias em bares, adegas, mercados e distribuidoras, verificando a procedência das bebidas, a regularidade dos estabelecimentos e o cumprimento das normas sanitárias. As inspeções também são reforçadas sempre que há denúncias de possíveis irregularidades.

A coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira, destaca que o trabalho de campo tem sido rigoroso e orientativo. “Estamos acompanhando de perto todos os pontos de venda e apurando cada denúncia recebida. Nosso objetivo é garantir que apenas produtos seguros cheguem ao consumidor e que os comerciantes mantenham boas práticas de armazenamento e comercialização”, afirmou.

A Vigilância Sanitária lembra que os estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas passam por fiscalizações de rotina para fins de licenciamento e também por inspeções motivadas por denúncias. A Prefeitura orienta os consumidores a optarem sempre por estabelecimentos regularizados e a denunciarem irregularidades por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), pelo telefone (19) 3475-9024, ou pelo site www.americana.sp.gov.br, especialmente em casos de suspeita de comércio clandestino ou venda de produtos com preços muito abaixo do mercado.

Jr Dias quer cerco a comércios e mercados

O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo que ao Poder Executivo a criação de um Comitê de Fiscalização dos Estabelecimentos Comerciais de Americana.

No documento, o parlamentar afirma que a proposta tem como objetivo intensificar as inspeções em mercados, bares, restaurantes e demais estabelecimentos, verificando a conservação e validade de alimentos, condições de higiene, armazenamento adequado e procedência de bebidas. “A saúde da população precisa estar em primeiro lugar. Precisamos reforçar a fiscalização, proteger os consumidores e garantir que os produtos que chegam à mesa das famílias de Americana estejam dentro dos padrões de qualidade e segurança”, afirma Juninho.

O parlamentar defende ainda que, com a criação do comitê, haja uma atuação integrada entre os órgãos de controle, oferecendo mais proteção, transparência e segurança para todos. “A medida é necessária diante dos recentes acontecimentos envolvendo bebidas falsificadas com metanol, que já causaram diversas intoxicações e mortes em outras cidades do país, além dos riscos constantes relacionados à falta de higiene e ao comércio irregular de alimentos”, conclui Juninho.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (9) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.