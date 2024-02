Americana e Santa Bárbara participam do ‘Dia D’ contra a dengue neste sábado

Americana participa do “Dia D” de mobilização contra a dengue neste sábado

Americana participa neste sábado (24) do “Dia D” de mobilização contra a dengue, em parceria com a EPTV. Os agentes estarão no bairro Antônio Zanaga, onde vão dar prosseguimento ao mutirão para remover potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, além de realizar panfletagem nos imóveis da região.

Esse trabalho específico de enfrentamento dos criadouros nos bairros foi iniciado neste mês e faz parte da campanha “Americana contra a dengue – Um mosquito não é mais forte que uma cidade inteira”. A ação já passou pelos bairros Cidade Jardim, Vila Mathiensen, Jardim das Flores, Jardim Lilases e Jardim dos Lírios.

“Neste sábado nós vamos intensificar as ações que já vêm sendo amplamente realizadas na cidade, com foco na mobilização comunitária. A ideia é sensibilizar ao máximo a população para que ela se engaje nessa luta contra o mosquito”, diz o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

Além do mutirão, a campanha engloba ações como revisão e atualização do fluxo de manejo clínico e coleta de exames para diagnóstico, mobilização junto às escolas municipais e estaduais, distribuição de folhetos e cartazes, visitas de casa em casa com remoção de criadouros e orientações e atividades educativas em locais de grande circulação de pessoas.

Dia D da 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti acontece amanhã em Santa Bárbara

Ação ocorrerá das 8h30 às 12 horas na Praça Central

Neste sábado (24) a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, promove o “Dia D – Mutirão de combate ao Aedes”. A atividade ocorrerá das 8h30 às 12 horas na Praça Central, onde uma estrutura será montada para exposição e abordagens sobre o tema.

A ação consiste em um dia de mobilização contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela urbana e faz parte da adesão do Município à 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti, iniciativa promovida pela EPTV Campinas, em parceria com prefeituras da área de cobertura nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

No local, uma equipe do Setor de Combate de Vetores do Departamento de Vigilância em Zoonoses (DVZ), realizará diversas orientações e distribuição de materiais informativos sobre medidas a serem adotadas para prevenção das arboviroses urbanas transmitidas pelo mosquito vetor Aedes aegypti.

Ações

Paralelo à Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti, a Divisão de Controle de Vetores, vinculada ao DVZ, continua com ações intensificadas de combate ao mosquito Aedes aegypti em várias regiões do Município. O trabalho ininterrupto é priorizado em regiões com casos positivos ou com aglomerado de casos suspeitos e, também, em bairros onde o monitoramento entomológico realizado diariamente indica alto índice de circulação de mosquitos, objetivando a remoção de criadouros e orientações à população.

A Prefeitura ressalta a importância de receber os agentes de controle de endemias para obter informações importantes sobre medidas simples que podem prevenir doenças graves. Todas as ações são gratuitas e não há cobrança de taxa para nenhum serviço, como nebulização, limpeza de calhas ou de caixas d’água, mediante cobrança de taxas.

Prevenção

Além das ações realizadas pela Prefeitura, é fundamental que o cidadão tenha alguns cuidados para evitar a proliferação do mosquito, sendo dever de todos eliminar os criadouros. Confira algumas medidas:

– Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

– Armazenar objetos em local coberto, ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

– Limpar as calhas e caixas d’água;

– Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

– Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

– Verificar a drenagem dos vasos de planta, para que não acumulem água;

– Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

– Evitar bromélias, em centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

– Usar telas nas caixas d’água;

– Limpar e fazer o tratamento adequado nas piscinas.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas e dores no corpo, o cidadão deve procurar pela unidade de saúde mais próxima de casa e não se automedicar – já que alguns medicamentos podem agravar o quadro.