Americana e SBO: apenas 1 dos 38 vereadores vai a manifestação de Bolsonaro

A manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acontece neste domingo na Avenida Paulista, em São Paulo, teve baixíssima adesão de políticos de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Além do suplente de deputado e pré-candidato a prefeito de Americana Ricardo Molina, apenas 1 vereador dos 38 das cidades de Americana e Santa Bárbara participa do ato. Felipe Corá, sempre muito combativo nos assuntos “Bolsonaro”, foi o único “animado” e um dos organizadores dos ônibus que saíram de SBO para São Paulo.

