A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), realizará no dia 24 de junho (terça-feira), das 7h30 às 8h30, no Campus Maria Auxiliadora do UNISAL, a assembleia com pleito eleitoral para a escolha de representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) para o biênio 2025/2027. O edital de convocação nº 01/2025 foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na quarta-feira (4).

Podem participar do processo eleitoral representantes de organizações da sociedade civil vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), organizações de trabalhadores ou trabalhadores do SUAS, bem como cidadãos ou entidades representativas da área de assistência social.

O credenciamento de eleitores e a inscrição de candidaturas podem ser feitos até o dia 19 de junho (quinta-feira), por meio do atendimento digital Americana Inteligente, disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br) – assunto: CMAS – Requerimento de inscrição para Eleição da Sociedade Civil – ou pelo e-mail oficial [email protected]. É necessário apresentar a documentação exigida para cada segmento da sociedade civil, conforme especificado no edital.

“A convocação da sociedade civil é importante para garantir um processo transparente e democrático, acompanhado por uma Comissão Eleitoral. Os serviços prestados pelos conselheiros são relevantes para o município e fundamentais para a execução da política de assistência social”, afirmou a presidente do CMAS, Mariana Leite Zimermann Araújo.

O processo eleitoral prevê o preenchimento de nove vagas destinadas à sociedade civil e será realizado em duas etapas: uma fase inicial de credenciamento e, em seguida, a eleição, por meio da votação das pessoas habilitadas.

Programação da plenária eleitoral em 24 de junho:

8h às 9h – Instalação do processo eleitoral (organização, composição da mesa, definição da presidência dos trabalhos, credenciamento);

9h às 9h15 – Abertura da Assembleia Geral;

9h30 às 10h30 – Apresentação das organizações habilitadas;

10h30 às 10h50 – Votação e apuração dos votos;

10h50 às 12h – Homologação do resultado e encerramento.

Somente candidatos e eleitores devidamente habilitados pela Comissão Eleitoral poderão participar da votação e da apuração.