Americana discute desafios ambientais em encontro regional em Campinas

Americana no Encontro Regional Sudeste do ICLEI Brasil

A Prefeitura de Americana participou das discussões sobre a implementação de agendas climáticas e das propostas da região Sudeste para a 30ª Conferência das Partes (COP 30), durante o 2º Encontro Regional Sudeste do ICLEI Brasil – “Conectando Cidades Rumo à COP 30”. O evento foi promovido na última semana, no Hotel Premium, pela Prefeitura de Campinas em parceria com o ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade).

Representando o prefeito Chico Sardelli, o secretário-adjunto de Meio Ambiente de Americana e coordenador do setor de hortas, Neto Franzatto, destacou o papel do encontro na mobilização dos municípios da região para a ação climática.

“Foi uma troca de experiências sobre as ações de enfrentamento com relação aos desafios das mudanças climáticas, para a elaboração de propostas que irão representar e fortalecer a região Sudeste na COP 30. O evento também promoveu o apoio à implementação do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima”, explicou.

Além das discussões, o evento contou com visitas técnicas à Usina Verde de Compostagem e ao Centro de Educação Ambiental da Mata de Santa Genebra. Ao final do encontro, foi elaborada a “Carta Campinas”, documento que reúne as principais propostas da região Sudeste em defesa da agenda climática global. A carta será apresentada na COP 30, marcada para ocorrer de 10 a 21 de novembro, em Belém (PA).

Atuação regional

O secretário municipal de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, ressaltou a importância da participação de Americana no fortalecimento da atuação regional.

“A participação de Americana foi muito importante para integrar as ações e fortalecer o posicionamento dos municípios da regional Sudeste na COP 30, que debaterá como as cidades estão se preparando para o enfrentamento das mudanças climáticas. A gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi vem construindo políticas ambientais para promover ações de sustentabilidade no município. Promovemos a 1ª Conferência de Meio Ambiente este ano e está em elaboração o Plano Municipal de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, entre outros projetos de educação ambiental e de agricultura urbana, visando incentivar ainda mais ações práticas na cidade”, reforçou Fábio.

O ICLEI é uma rede global com mais de 2.500 governos locais e regionais comprometidos com o desenvolvimento urbano sustentável. Presente em mais de 125 países, a entidade promove políticas e ações voltadas à sustentabilidade e à redução de emissões de carbono.

