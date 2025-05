Americana emite alerta para vírus sincicial

As baixas temperaturas, queda na umidade do ar e o aumento da permanência em ambientes fechados favorecem a circulação de vírus respiratórios, como o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e a Influenza.

Com a chegada do período mais frio do ano, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, reforça a importância dos cuidados com a saúde das crianças, especialmente as menores de dois anos.

Segundo o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, essas infecções podem causar complicações graves, como bronquiolite e pneumonia, principalmente em recém-nascidos, prematuros e crianças com comorbidades.

Vírus sincicial

De acordo com Sarah Guimarães, coordenadora de enfermagem das Unidades Materno Infantil do HM, a prevenção é a principal forma de proteção. “A circulação desses vírus está intensa, e temos registrado aumento significativo de internações por síndromes respiratórias agudas, muitas com teste positivo para VSR e Influenza. A prevenção, especialmente em casa, é fundamental para proteger os pequenos”.

É importante ficar atento aos sinais de alerta: febre persistente, tosse, chiado no peito, respiração acelerada ou dificuldade para respirar, além de recusa alimentar. Em caso de sintomas, procure atendimento médico imediatamente.

“O momento é crítico para a saúde respiratória das crianças, e o alerta se faz necessário. A rede pública está preparada para atender, mas é essencial que as famílias adotem medidas preventivas. A proteção começa em casa, com atitudes simples que evitam complicações e internações”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, administrado pelo Grupo Chavantes em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana, mantém atendimento pediátrico de referência na rede pública local.

Confira orientações importantes:

Lave as mãos com frequência e incentive as crianças a fazerem o mesmo

Evite visitas a recém-nascidos, principalmente nos primeiros três meses

Se houver alguém com sintomas gripais em casa, use máscara e evite contato próximo com as crianças

Evite levar os pequenos a locais fechados e com aglomerações

Mantenha a vacinação em dia, especialmente contra gripe (Influenza) e Covid-19

Deixe os ambientes ventilados e mantenha as crianças bem hidratadas

