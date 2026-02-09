A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realiza na segunda-feira (9), às 17h, a entrega da revitalização e cerimônia de denominação do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Flávia Mingotte, localizado na Rua Estevão Carlos Vicentini, nº 115, no Jardim Dona Rosa. A unidade recebeu uma série de melhorias estruturais para qualificar o atendimento à população, além do novo nome em homenagem à servidora que dedicou sua trajetória profissional ao cuidado em saúde mental no município.

A revitalização do prédio incluiu os serviços de pintura geral, abrangendo fachada, beiral, alambrados, portões e espaços internos; melhorias no telhado para aumento na vazão de água, com colocação de dutos e impermeabilização; reconstrução do drywall da sala da administração e do beiral externo; aplicação de insulfilm nas janelas; e instalação da nova identificação visual.

Além das melhorias, a unidade, anteriormente conhecida como CAPS Adulto “Arte e Vida”, recebe oficialmente a denominação de CAPS Flávia Mingotte, em homenagem e reconhecimento à dedicação da servidora que faleceu em 2 de junho de 2024, aos 41 anos. Flávia era coordenadora da unidade e deixou um legado de profissionalismo, sensibilidade e compromisso, com uma trajetória marcada pelo cuidado humanizado e pela atenção dedicada aos usuários e suas famílias.

“Investir na infraestrutura dos nossos serviços de saúde mental é uma das nossas prioridades, pois um ambiente revitalizado reflete diretamente no bem-estar dos pacientes e nas condições de trabalho dos nossos servidores. Esta entrega ganha um significado ainda mais especial ao oficializarmos o nome da Flávia na unidade. É um reconhecimento justo a quem sempre atuou com excelência técnica e uma humanidade ímpar, deixando sua marca na saúde de Americana”, destaca o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Essas melhorias estruturais garantem um acolhimento mais digno e seguro para todos. Nosso objetivo com essa revitalização foi proporcionar um espaço mais harmonioso para o tratamento. Ver esse local agora batizado com o nome da Flávia é emocionante, pois ela foi uma profissional que sempre lutou pela qualidade do atendimento especializado e pela valorização da vida em cada detalhe do seu trabalho”, ressalta a coordenadora do CAPS, Fabíola Borinato Ximenes.

“O CAPS é um espaço de convivência e resgate da cidadania, e essa revitalização fortalece o sentimento de pertencimento dos nossos usuários. Trabalhamos diariamente para oferecer um suporte que vá além do clínico, focando no acolhimento. Ter a nossa unidade levando o nome da Flávia é uma inspiração diária para toda a equipe. Ela foi uma liderança que nos ensinou que o cuidado em saúde mental deve ser feito, acima de tudo, com sensibilidade e respeito ao próximo”, observa a diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rúbia Soares de Andrade.

Homenageada

Flávia Mingotte nasceu em 20 de janeiro de 1983, na cidade de Limeira. Filha de Fátima Aparecida Archangelo Mingotte e Wladimir Manoel Mingotte, irmã de Paula Mingotte, graduou-se em Serviço Social pelo ISCA (Instituto Superior de Ciências Aplicadas), em 2006. Posteriormente, em 2012, concluiu sua pós-graduação em Gestão Pública e Social na UNASP (Centro Universitário Adventista de São Paulo).

Iniciou sua carreira profissional na área da Assistência Social, atuando nas cidades de Limeira, Cosmópolis e Engenheiro Coelho. Em abril de 2012, ingressou na área de Saúde Mental, tornando-se Assistente Social no CAPS Adulto “Arte e Vida”. Desde sua entrada na Prefeitura de Americana, passou a se dedicar intensamente aos estudos e aprimoramento na área de Saúde Mental.

Em 2017, assumiu a coordenação da unidade, onde teve um papel fundamental na construção e qualificação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município, com o objetivo de oferecer um tratamento de excelência aos usuários do serviço. Durante sua gestão, Flávia contribuiu significativamente para a criação de uma rede de atendimento psicossocial mais estruturada, humana e eficaz. Seu empenho se refletiu em diversas articulações que trouxeram ganhos importantes para a Saúde Mental em Americana, incluindo a implementação do Serviço de Residência Terapêutica (SRT).

Flávia foi uma profissional dedicada, técnica, competente e humana, sempre atenta às necessidades dos pacientes e comprometida com a oferta de serviços de qualidade. Ao longo de mais de 12 anos de trabalho no CAPS, se destacou pela sua atuação incansável em prol da saúde mental, exercendo suas funções com zelo e dedicação ímpares e demonstrando um compromisso exemplar e uma empatia notável, que tocou a vida de todos aqueles que tiveram a honra de trabalhar ao seu lado.