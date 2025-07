A Prefeitura de Americana entrega nesta terça-feira, dia 22, às 16h30, a revitalização do Centro Esportivo Silvio Rachid II, localizado na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz. As obras ampliam a série de melhorias nos espaços esportivos de Americana, proporcionando mais segurança, conforto e qualidade aos frequentadores.

As intervenções no espaço incluem a construção de duas quadras de areia, para a prática de futebol de areia e futevôlei, além da implantação de um Espaço Kids e um Espaço Pet. A área do ginásio também recebeu nova pintura interna e externa, além de reforma dos banheiros, instalação de iluminação com lâmpadas de LED e novos alambrados.

As obras têm investimento de R$ 126,7 mil. Desse valor, R$ 106,3 mil são de emenda impositiva do vereador Gutão do Lanche: R$ 46.315,52 foram destinados à revitalização do centro esportivo e construção das quadras de areia pela Secretaria de Esportes e R$ 60 mil foram aplicados na implantação do Espaço Pet, com execução da Secretaria de Meio Ambiente. O Espaço Kids foi viabilizado com R$ 20.420 aportados pela Secretaria de Planejamento.

“Estamos muito satisfeitos em realizar a entrega dessa revitalização do centro esportivo da Praça da Fraternidade para a população. Esse espaço volta a ser um ponto de encontro da comunidade, com mais segurança, estrutura e qualidade para quem gosta de praticar esportes ou simplesmente curtir com a família. Nosso objetivo é esse, incentivar cada vez mais o esporte e o lazer na cidade”, celebrou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Pista de skate

As intervenções na Praça da Fraternidade também incluem a reforma da pista de skate, que será entregue à população na mesma data. Os trabalhos compreenderam o tratamento das juntas na pista e a recomposição do granilite nos pontos necessários, proporcionando mais segurança para praticantes do esporte.

O investimento é de aproximadamente R$ 24.450, com recursos provenientes dos Jogos Universitários. “Agradecemos ao vereador Paulo Eduardo pela intermediação dessa contrapartida pela realização dos Jogos Universitários em Americana, que possibilitou o investimento na reforma da pista de skate e que vai proporcionar um espaço mais seguro e moderno para a prática do esporte por atletas e pela população”, completou Márcio.

As intervenções integram um pacote de melhorias em equipamentos esportivos do município. No início de junho, a Prefeitura entregou a revitalização da quadra poliesportiva do Jardim dos Lírios e a construção de uma nova quadra de areia no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.