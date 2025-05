A Prefeitura de Americana fará a entrega de 2.814 livros ilustrados do Harry Potter e de mais de 211 mil pacotes de figurinhas aos estudantes de escolas de período integral da rede municipal de Educação. Os itens irão para os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) e para a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Darcy Ribeiro e são fruto de doação de uma rede de supermercados, entregue nesta terça-feira (6) na Secretaria de Educação.

A parceria com o grupo empresarial visa fortalecer o vínculo dos estudantes com a escola, incentivando a frequência e o engajamento por meio de uma atividade lúdica e educativa: a coleção de álbuns de figurinhas do universo Harry Potter.

“A doação terá um impacto significativo entre nossos estudantes, incluindo aspectos como o incentivo à frequência, o desenvolvimento socioemocional no momento da troca de figurinhas durante os intervalos, a promoção de valores como senso de responsabilidade e disciplina e a aprendizagem lúdica, já que o universo Harry Potter é muito apreciado pelo público infantojuvenil. A iniciativa tornará a experiência escolar ainda mais prazerosa e atrativa”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Cada estudante receberá uma unidade do álbum. A distribuição das figurinhas seguirá aspectos pedagógicos sob responsabilidade da gestão escolar, que será responsável por estabelecer critérios de distribuição justos e equitativos, priorizando a participação das crianças e buscando garantir que os estudantes completem seus álbuns.