As escolinhas de handebol masculino oferecidas pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, estão com vagas abertas para aulas gratuitas no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, no Jardim Colina.

As atividades acontecem no ginásio de handebol duas vezes por semana: às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h, para jovens a partir de 15 anos; e às quartas e sextas-feiras, das 15h às 17h30, para garotos a partir de 12 anos. Os interessados devem procurar o professor responsável, Márcio Broggio, no local durante os horários das aulas, para preencher a ficha de inscrição.

“As escolinhas estão abertas a todos os meninos que tenham vontade de aprender a jogar handebol, independentemente do nível de experiência. O mais importante é a dedicação e o interesse em fazer parte do grupo. Estamos de portas abertas sempre para receber novos alunos”, afirmou Broggio.

“Essas atividades são uma grande chance para a garotada começar no esporte de forma gratuita, com toda estrutura e orientação. Estamos felizes em ampliar essas oportunidades e convidamos todos os interessados a participarem das aulas”, destacou o secretário de Esportes, Márcio Leal.

O Centro Cívico está localizado na Rua Sergipe, 230 – Jardim Colina.