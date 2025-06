O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, sedia, neste sábado (7), duas atividades culturais gratuitas promovidas pela Cisne Negro Cia. de Dança, sediada há 48 anos em São Paulo e uma das mais tradicionais e conceituadas do país. A programação, viabilizada por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC) da Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas, inclui uma palestra sobre a vida e obra do compositor Itamar Assumpção e a pré-estreia do espetáculo “Que tal o Impossível?”, inspirado em sua música. A classificação é livre, e a entrada é gratuita.

A primeira atividade começa às 18h, no Saguão Superior do Teatro Municipal, com uma palestra sobre o compositor. São 20 vagas, preenchidas por ordem de chegada. O objetivo do encontro é destacar a relevância de Itamar não somente como músico, mas também como um autêntico pensador e ativista que empregou a música como meio de mudança social e cultural, deixando uma marca duradoura na música brasileira e no pensamento crítico acerca da sociedade.

A partir das 20h, a companhia trará a pré-estreia de “Que tal o Impossível?”, do coreógrafo brasileiro Jorge Garcia, inspirada na música homônima de Itamar Assumpção. A obra mergulha no universo sonoro e teatral do músico, explorando movimentos contemporâneos, sensíveis e lúdicos, enquanto homenageia a pluralidade, diversidade e efervescência de São Paulo. A retirada de ingressos será realizada diretamente no Teatro Municipal Lulu Benencase, a partir das 19h, no dia do espetáculo.

Trata-se de uma proposta que une a musicalidade pulsante de Itamar com a riqueza criativa da dança, concebida para um cenário noturno, inspirado nas noites paulistanas, com elementos visuais potentes e uma narrativa que mistura poesia, ludicidade e a vida noturna da metrópole. Ao final do espetáculo, a companhia irá conduzir com o público uma roda de conversa sobre a proposta da programação, o processo criativo da obra e demais temas relacionados.

“A Cisne Negro Cia. de Dança é referência na área há mais de 40 anos e tem uma coleção de prêmios em quatro décadas de trabalho. Esta é uma grande oportunidade para os fãs da dança e para todos que amam cultura de qualidade”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

Workshop no fim do mês

A Sala de Dança do CCL (Centro de Cultura e Lazer) recebe, em 28 de junho, das 16 às 17h, o Workshop de Expressão Corporal, dentro do segmento da Dança Contemporânea, intitulado “Desenhos do Corpo”, ministrado pelo coreógrafo Jorge Garcia.

Partindo de exercícios corporais desenvolvidos e trabalhados em coreografias, o coreógrafo irá buscar uma fiscalidade intensa e suave, trazendo uma reflexão sobre um corpo contemporâneo, onde tem desenvolvido uma linguagem própria em sua abordagem coreográfica, estética e temática, levantando questões sobre o corpo e o ambiente em que é inserido, seus desenhos no espaço, suas possibilidades e como transformá-lo.

São 20 vagas e a participação é gratuita e por ordem de chegada. O CCL fica na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP