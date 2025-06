Americana estreia nos 67º Jogos Regionais no dia 3 de julho

Americana inicia sua participação nos 67º Jogos Regionais no próximo dia 3 de julho (sexta-feira). A competição será realizada de 3 a 13 de julho, em cidades-sede distribuídas pelas oito regiões esportivas do Estado de São Paulo. Os atletas americanenses competem pela 4ª região, com sede em Bragança Paulista, que reunirá representantes de outras 47 cidades. A organização estima a participação de cerca de 18 mil atletas de todo o estado.

A edição deste ano contará com disputas em 24 modalidades — uma a mais em relação a 2024 — e será dividida em duas categorias: sub-21 e livre. Além da busca por medalhas, os Jogos Regionais funcionam como classificatória para os Jogos Abertos do Interior, previstos para ocorrer entre outubro e novembro.

“A participação nesta competição reconhecida em todo o Estado fortalece ainda mais o trabalho de base que temos feito ao longo dos anos e projeta Americana como referência esportiva na região. Estamos muito orgulhosos da preparação feita por nossos treinadores com cada equipe e confiantes na conquista de várias medalhas”, afirma o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Na manhã desta quinta-feira (26), o secretário se reuniu com a equipe administrativa e os professores das modalidades que representarão o município, para esclarecer dúvidas e alinhar os últimos detalhes da participação nos Jogos.

Americana será representada nas seguintes modalidades:

Atletismo feminino e masculino (individual)

Badminton sub-21 feminino (individual)

Badminton masculino (individual)

Basquete sub-21 masculino e basquetebol feminino (equipe)

Basquete 3×3 feminino e masculino (equipe)

Biribol masculino (equipe)

Bocha misto (equipe)

Capoeira feminino e masculino (individual)

Ciclismo feminino e masculino (individual)

Damas sub-21 feminino e damas masculino (equipe)

Futebol sub-20 masculino e futebol feminino (equipe)

Futsal sub-21 feminino e futsal masculino (equipe)

Ginástica artística sub-13 feminino e ginástica artística masculino (individual)

Ginástica rítmica feminino (individual)

Handebol sub-21 masculino e handebol feminino (equipe)

Judô feminino e masculino (individual)

Karatê feminino e masculino (individual)

Malha misto (equipe)

Natação feminino e masculino (individual)

Natação medley misto (equipe)

Tênis sub-21 masculino (equipe)

Tênis de mesa feminino e masculino (equipe)

Vôlei de praia feminino e masculino (equipe)

Vôlei sub-21 masculino e vôlei feminino (equipe)

Xadrez feminino e masculino (equipe)

