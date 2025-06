Americana forma mais 101 estudantes em ferramentas do Google for Education

A Prefeitura de Americana lança, na próxima quarta-feira (25), a quarta edição do Programa Aluno Tutor em Tecnologia Google para os estudantes da rede municipal de ensino, em cerimônia para os jovens e seus familiares no Centro de Cultura e Lazer (CCL). Nesta edição, integram a formação 101 estudantes dos 8º anos de cinco escolas: CAIC Professor Sylvino Chinelatto e EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) Florestan Fernandes, Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho, Prof. Milton Santos e Paulo Freire.

O programa prepara os estudantes para atuarem como protagonistas na adoção de tecnologias no ambiente escolar, sendo reconhecidos como “alunos tutores”. A iniciativa é parte do projeto de transformação digital implementado em 2021 pela rede municipal de Educação de Americana, em parceria com a Colaborativa, empresa parceira do Google for Education.

Após o curso, os “alunos tutores” estão aptos não apenas para aplicar essas tecnologias individualmente como para auxiliar professores e membros da comunidade escolar, tornando-se multiplicadores e facilitadores do uso dos recursos Google for Education.

“O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi são entusiastas do Programa Aluno Tutor em Tecnologia Google, que capacita os estudantes para se apropriarem das ferramentas educacionais do Google e assumirem papel de protagonismo no desenvolvimento da cultura de inovação nas escolas”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

O formato do curso é à distância, realizado em uma plataforma gamificada (Lúdicos Game), onde os participantes aprendem sobre as principais ferramentas do Google e ainda recebem preparação em assuntos de cidadania digital. Em outra etapa da formação acontecem os encontros síncronos, presenciais e em ambiente virtual, totalizando 57 horas de formação.

Além da condução das atividades pelos especialistas em tecnologias educacionais da Colaborativa, a iniciativa prevê a participação de um “mediador” – um educador da unidade escolar que fica responsável por mediar e acompanhar os estudantes na trilha formativa.

Já na fase final do programa, acontece a etapa “Adote um professor”, em que cada participante fica encarregado de auxiliar um professor ou funcionário em uma necessidade tecnológica. Para receber o certificado, é necessário que o estudante comprove esse atendimento, realize as atividades avaliativas ao final de cada encontro, os cenários práticos para compor o portfólio do curso e obtenha o aproveitamento mínimo estabelecido.

O evento de lançamento, a partir das 19h, contará com a apresentação da proposta e das etapas do programa, além de um panorama geral sobre tecnologias educacionais e a importância de fomentar as competências digitais dos estudantes. Gestores e demais educadores da rede municipal de Educação também estão convidados.

Na edição anterior do Aluno Tutor no município, em 2024, outros 103 estudantes foram capacitados.

