A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), executa uma série de regularizações e melhorias em guias, sarjetas e sarjetões em diferentes regiões da cidade. As intervenções visam promover o escoamento adequado das águas pluviais, evitando o acúmulo nas vias e o desgaste do pavimento asfáltico.

Nesta segunda-feira (14), as equipes da Sosu finalizaram os trabalhos na Rua Quinto Ferramola, no Balneário Riviera; no cruzamento da Rua dos Lilases com a Rua dos Canários, na região da Vila Mathiesen; e na Rua Oscar Emirandetti, no Distrito Industrial Sigisfredo Boer. Os três pontos receberam a aplicação de massa asfáltica, última etapa das obras.

“Essas ações são fundamentais para garantir o bom funcionamento da drenagem urbana e preservar a qualidade do asfalto nas nossas ruas. Estamos atuando em várias regiões da cidade com um cronograma contínuo de manutenção, sempre com o objetivo de melhorar a infraestrutura urbana e proporcionar mais segurança e conforto para a população”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Equipes da Sosu

As equipes seguem agora para a região da Vila Jones, onde será executado o serviço de regularização de guia e sarjeta no cruzamento da Rua Washington Luiz com a Rua José de Alencar.