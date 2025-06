A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), concluiu nesta quarta-feira (18) as pré-conferências preparatórias para a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social.

As atividades da manhã ocorreram nos territórios do Cras São Jerônimo, em parceria com o Projeto Caminho – Diaconia São Judas Tadeu e a Casa Abrigo, e da Praia Azul, com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) oferecido pela Apam(Associação de Promoção e Assistência de Americana). À noite, foi realizada a pré-conferência do território do Cras Vila Mathiensen, junto ao SCFV Casa Dom Bosco.

Ao longo da semana, também foram promovidas reuniões nos territórios do Cras Guanabara, com o Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes da AAMA (Associação Americanense de Acolhimento), no bairro Vila Santa Inês, e do Cras Jardim Nossa Senhora Aparecida, com o SCFV desenvolvido pela Cruzada das Senhoras Católicas, na região do Antônio Zanaga.

Durante as pré-conferências, os participantes debateram o tema central do evento: “20 anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência”. O objetivo dos encontros foi garantir escuta ativa da população e avaliar os avanços e desafios das políticas públicas socioassistenciais no município.

“As pré-conferências mobilizam a sociedade para discutir e apresentar as propostas que serão levadas à Conferência. Realizá-las nos territórios dos Cras permite maior participação da população. É uma oportunidade para construirmos juntos novas ações”, afirmou a secretária Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A 15ª Conferência Municipal de Assistência Social será realizada nos dias 24 e 25 de junho, no Campus Maria Auxiliadora do UNISAL. O evento é promovido pela Prefeitura, por meio da SASDH, em parceria com o CMAS e outras instituições. As inscrições podem ser feitas por meio do banner disponível no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

Eixos temáticos da conferência:

Acesso integral com equidade e respeito às diversidades

Aperfeiçoamento contínuo do SUAS: inovação, gestão descentralizada e valorização profissional

Integração de benefícios e serviços socioassistenciais

Gestão democrática, informação no SUAS e comunicação transparente

Sustentabilidade financeira e equidade no cofinanciamento do SUAS

Programação:

24/06 (terça-feira)

7h30 – Café e credenciamento

8h30 – Abertura oficial e composição da mesa

9h – Aprovação do regimento interno

9h30 – Apresentação dos resultados das pré-conferências

10h – Palestra “20 anos do SUAS em Americana” – Beatriz Betoli Bezerra

11h30 – Mesa de perguntas

25/06 (quarta-feira)

7h30 – Café e credenciamento

8h30 – Abertura

8h40 – Palestra magna – Dra. Fabiana Aparecida de Carvalho

9h40 – Discussões por eixos temáticos

11h30 – Lanche

12h30 – Plenária de propostas

14h30 – Apresentação das moções

15h – Eleição dos(as) delegados(as) para a conferência estadual

16h – Encerramento

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP