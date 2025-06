O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, está promovendo uma série de treinamentos em Desenvolvimento da Liderança de Enfermagem em todos os setores da unidade. A iniciativa busca aprimorar o atendimento prestado à população e fortalecer a atuação dos profissionais da área.

Com a constante evolução das práticas de saúde e o aumento das demandas do sistema, a liderança eficaz nas equipes de enfermagem torna-se essencial. “Nossa meta é capacitar os enfermeiros com habilidades de liderança, comunicação e gestão. Ao promover um ambiente colaborativo e seguro, onde todos se sintam valorizados, garantimos também cuidados de alta qualidade aos nossos pacientes”, afirma o diretor do HM, Ruy Santos.

Formação

A formação inclui técnicas de motivação de equipe, resolução de conflitos, tomada de decisões e planejamento estratégico. Com isso, os enfermeiros são estimulados a atuar como líderes capazes de promover melhorias nos processos assistenciais e defender os direitos dos pacientes.

O investimento em programas de liderança é uma prioridade para o hospital, contribuindo para um atendimento humanizado, seguro e alinhado às melhores práticas do setor. “A formação contínua de líderes em enfermagem é uma estratégia fundamental para transformar o cenário da saúde e assegurar que cada paciente receba o atendimento digno e eficaz que merece”, destaca o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

