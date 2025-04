A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Gestão de Convênios, formalizou oito pedidos de obras e equipamentos, em diversas áreas, para o Novo PAC, programa de investimentos do Governo Federal. As propostas cadastradas foram divididas nos seguintes eixos: Saúde (quatro propostas); Educação, Ciência e Tecnologia (duas); Cidades Sustentáveis e Resilientes (uma); e Infraestrutura Social Inclusiva (uma).

“Seguimos firmes no nosso compromisso de buscar investimentos que tragam melhorias concretas para os americanenses. Com as propostas cadastradas em áreas essenciais, visamos ampliar os serviços e oferecer mais qualidade de vida para a nossa população. Agora vamos acompanhar o andamento das solicitações, confiantes de que podemos conquistar novos recursos para importantes avanços na cidade”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

No eixo da Saúde, a Administração solicitou a construção de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS AD) na Vila Frezzarin, a construção de uma Unidade Básica de Saúde (Tipo II) no bairro São Luiz, a aquisição de 11 kits de equipamentos para teleconsulta e a aquisição de três combos de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde destinados à ESF do Zanaga, à ESF do Parque da Liberdade e à UBS do Jardim São Paulo.

Odir fala em desenvolvimento

“Nosso trabalho é sempre voltado para o desenvolvimento de Americana, e a formalização desses pedidos reforça o quanto estamos empenhados em trazer mais estrutura e oportunidades para a nossa cidade. Esperamos que os pedidos sejam aprovados para que possamos seguir melhorando os serviços e investindo em obras que realmente fazem a diferença no dia a dia da população”, ressaltou o vice-prefeito Odir Demarchi.

A Prefeitura solicitou também a execução de obras de drenagem urbana, no valor total de R$ 108 milhões, a serem realizadas no Córrego São Manoel (R$ 102,6 milhões), Galeria Werner Plaas (R$ 4,1 milhões) e Avenida Nicolau João Abdalla (R$ 1,4 milhão). Outro projeto protocolado foi a construção de um Espaço Esportivo Comunitário no bairro Jardim das Flores, no valor de R$ 1,5 milhão. Já no eixo de Educação, Ciência e Tecnologia, as propostas cadastradas foram: a construção de uma Unidade de Educação Infantil (modelo FNDE – Pró-Infância tipo II) no bairro Jardim da Balsa e um ônibus urbano escolar acessível de piso baixo.

O secretário de Gestão de Convênios de Americana, Vinicius Zerbetto, explica que as propostas foram cadastradas na plataforma Transferegov, dentro do prazo inicial estabelecido pelo Governo Federal, e agora aguardam a análise dos ministérios. “O cadastramento das propostas do Novo PAC 2025 é mais um importante passo para possíveis convênios com o Governo Federal. Vamos aguardar a análise de toda a documentação enviada para saber como será o andamento dos processos. Nossa equipe, em parceria com as demais secretarias, não mediu esforços para que uma grande quantidade de propostas fosse cadastrada, com o objetivo de angariar o maior número de aprovações e recursos para investimento em obras e aquisição de equipamentos para o nosso município”, afirmou.