A Prefeitura de Americana promoveu, ao longo de 2025, a revitalização e a entrega de espaços públicos voltados ao lazer, à convivência e ao bem-estar da população, além de manter obras em andamento para ampliar essa rede de equipamentos urbanos.

Entre as entregas realizadas está a Praça de Esportes Sofia Abrão, localizada no bairro Santa Sofia, na região do Portal de Americana, inaugurada em 11 de abril. O espaço oferece quatro quadras de areia, duas quadras de basquete, academia ao ar livre, brinquedão, Espaço Pet Legal, área para quiosques, passeio público em concreto estampado, bebedouro e mobiliário urbano.

No dia 18 de maio, foi entregue a revitalização da Praça José Rampazzo, na Rua das Figueiras, no Jardim São Paulo. A inauguração marcou a estreia do projeto “Americana, Café & Viola” e contou com arrecadação de lenços umedecidos destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

A praça recebeu rampas de acessibilidade na calçada, novos bancos, instalação de lixeiras, piso em concreto, reforma do coreto e outras benfeitorias.

Outra intervenção concluída foi a revitalização da Praça da Matriz Velha de Santo Antônio de Pádua, no Centro, entregue no dia 1º de julho. A solenidade integrou as comemorações pelos 125 anos da Paróquia, junto dos 150 anos de Americana.

As melhorias incluíram substituição de bancos, pintura de guias e da escadaria, manutenção elétrica do sistema de iluminação em LED, poda de árvores e paisagismo. Os serviços foram executados pelas secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Meio Ambiente.

“A Secretaria de Meio Ambiente executa diariamente os serviços de manutenção nas praças e espaços públicos, visando a conservação e a preservação das áreas públicas. A determinação do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi em melhorar a qualidade de vida da população impulsiona as ações em prol do meio ambiente e do lazer”, afirmou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Atualmente, está em andamento a revitalização da Praça Caetano Cecchino, na Vila Cecchino, localizada entre as ruas Fortunato Faraone, Dom Barreto, Argentina e Paraguai. O espaço receberá melhorias e novos equipamentos, com investimento de R$ 1.035.564,11, viabilizado por meio de articulação do prefeito Chico Sardelli e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, junto ao Governo de São Paulo.

O projeto prevê serviços de terraplenagem, implantação de novo piso, paisagismo, gramado, playgrounds, sinalização, rampa de acessibilidade, Espaço Pet, academia ao ar livre e iluminação em LED, que será implantada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

“A Praça Caetano Cecchino será entregue totalmente renovada para que as famílias possam interagir com a natureza, realizar atividades com segurança e desfrutar de momentos de lazer, saúde e bem-estar. Já revitalizamos e construímos diversas praças na cidade, e outros espaços também receberão benfeitorias para ampliar a qualidade de vida da população”, afirmou o prefeito Chico.

Os recursos para a obra são provenientes do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, com contrapartida de R$ 35.564,11 da Prefeitura. A Secretaria de Gestão de Convênios coordena o processo de liberação dos valores.