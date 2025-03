Americana incentiva participação na Hora do Planeta neste sábado

A Hora do Planeta, movimento de conscientização sobre mudanças climáticas, será promovida com um gesto simbólico de apagar as luzes neste sábado (22), Dia Mundial da Água, por uma hora, das 20h30 às 21h30. A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana apoia a iniciativa e está divulgando as informações sobre o tema.

“O ‘apagão voluntário’ das luzes é uma proposta para despertar nas pessoas a reflexão para a questão dos impactos que as mudanças climáticas provocam no meio ambiente. Por isso, o simples fato de desligar as luzes pode incentivar mais ações positivas e atitudes sustentáveis, que tragam melhorias à qualidade de vida e ao planeta”, explica o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

A ideia surgiu em 2007 em Sydney, na Austrália, e já se estendeu para mais de 200 países. O projeto Hora do Planeta, que ocorre no penúltimo sábado de março, foi criado pela World Wide Fund for Nature (WWF), uma organização de conservação ambiental.

Segundo a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke, este ano o WWF também sugere o plantio de mudas de árvores. “É uma campanha ambiental importante, prevista nas ações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e na Agenda 2030. Este ano o WWF também sugeriu que façamos algo que amamos, como plantar uma muda de árvore. Cada pequeno gesto faz a diferença e incentiva outras pessoas a também adotarem práticas sustentáveis no seu dia a dia”, reforça.

A data escolhida também celebra o Dia Mundial da Água. A data foi criada em 1992 pela Organização das Nações Unidas (ONU). O objetivo também é promover a reflexão sobre a utilização consciente dos recursos hídricos.

Neste sábado (22), como parte das atividades da Semana da Água, haverá uma atividade no Barco Escola da Natureza, na Praia dos Namorados, das 8h30 às 11h30. A ação consistirá na distribuição de mudas de espécies arbóreas e sementes, material educativo e exposição do Plano Municipal de Adaptação às Mudanças Climáticas.

