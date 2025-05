O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realizou na noite desta quinta-feira (15) uma aula gratuita de artesanato voltada para seus colaboradores. Com o intuito de promover bem-estar mental e físico por meio da criatividade, o artesanato é uma ferramenta eficaz para reduzir o estresse e aumentar a concentração.

“Promover o bem-estar dos profissionais de saúde é uma extensão do nosso compromisso com a qualidade do atendimento. Quando investimos no cuidado com quem está na linha de frente, fortalecemos todo o sistema de saúde. A Semana da Saúde no HM é um exemplo de como pequenas ações geram grandes impactos no ambiente de trabalho e na vida das pessoas”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

As aulas foram ministradas pela Capelania, que apresentou diversas técnicas, incluindo decoupage em porta-retrato. Os instrutores compartilharam conhecimentos valiosos e orientações práticas, tornando a experiência acessível a todos, desde iniciantes até aqueles com mais experiência. Os colaboradores tiveram a oportunidade de explorar sua criatividade, transformando materiais simples em verdadeiras obras de arte e itens funcionais.

Série de atividades

Ao longo da semana, o HM promoveu uma série de atividades voltadas ao bem-estar de seus colaboradores. Com o objetivo de atender a todos, diversas ações foram realizadas nos três períodos, incluindo estética facial, SPA dos pés, aferição de pressão, glicemia e, claro, as aulas de artesanato, que marcou o encerramento da Semana da Saúde na unidade.

“Fizemos questão de elaborar uma programação diversificada durante toda a semana, a maioria visando o bem-estar dos nossos colaboradores. Tudo isso foi pensado para atender às necessidades de todos, reforçando nosso compromisso com a saúde integral de nossa equipe”, disse o diretor do HM, Ruy Santos.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.