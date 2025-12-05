A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove nesta sexta-feira (5), às 19h, a cerimônia de abertura oficial da programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025”. O evento acontece na Praça Comendador Müller, no Centro, com o acendimento das luzes que ornamentam o local. A decoração também se estende à região do Portal Princesa Tecelã, na entrada da cidade, que está enfeitada com uma árvore de Natal e um letreiro de Boas Festas.
A decoração, preparada para celebrar a época mais mágica do ano, tem como grande destaque uma árvore de Natal com 12 metros de altura e iluminação de LED, instalada em um ponto de destaque da praça. O espaço ainda conta com um balão interativo, túnel de luzes e portal de pinheiro e estrelas na escadaria. A fonte ganhou adornos com estrelas belgas e um túnel de estrelas, enquanto a fachada da Biblioteca Municipal recebeu a figura do Papai Noel, uma guirlanda gigante e contornos iluminados nas janelas.
A programação deste ano prevê uma série de atrações na região da Praça Comendador Müller. Serão 12 dias de atividades, com apresentações musicais, desfile, corais, presépio vivo e concerto à luz de velas com clássicos do rock (confira a programação completa ao final da matéria).
“A decoração valoriza os espaços públicos e reforça o clima de acolhimento do Natal para as famílias de Americana. A proposta da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi pretende transformar a praça em um ponto de encontro e celebração. Além da iluminação especial, temos uma programação cultural pensada para emocionar e envolver o público, fazendo com que cada morador sinta a cidade mais viva e convidativa”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
O público também poderá visitar a Casinha do Papai Noel, uma iniciativa da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), instalada no cruzamento das ruas Trinta de Julho e Vieira Bueno. O espaço funcionará de 5 a 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, e aos sábados, das 10h às 13h.
Para completar a agenda de festividades, a Praça da Matriz Velha de Santo Antônio receberá música, intervenções culturais e food trucks entre os dias 15 e 19 de dezembro, das 18h às 22h, promovendo mais um ponto de convivência e entretenimento para a população durante o período natalino.
A programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025” é viabilizada com recursos da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp).
Confira a programação completa:
05/12 (sexta-feira)
Início do horário especial do comércio
19h – Cerimônia de abertura e acendimento das luzes
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
19h30 – Combo MPB/Jazz da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos
20h30 – Orquestra Sinfônica Heitor Villa-Lobos e Corda Coral “Maestrina Marília Andrade”
06/12 (sábado)
18h – Ministério ComVocação – Especial Canções do Frei Gilson
20h – Show com Rosa de Saron – Natal em Família
09/12 (terça-feira)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
18h30 – Fanfarra Heitor Penteado, com desfile pelo Calçadão do Centro
20h – Orquestra Filarmônica do SENAI
10/12 (quarta-feira)
18h – Trilha sonora natalina
20h – Class Rock – “Lendas do Rock” (Concerto à luz de velas)
11/12 (quinta-feira)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
20h – Americana Jazz Big Band
12/12 (sexta-feira)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
19h – Coral Risoleta ComuniCanto da Escola Estadual Prof.ª Risoleta Lopes Aranha
20h30 – Coral Musipaz
13/12 (sábado)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
20h – Pedro Paulo Piano in Concert: Quem quer ouvir Piano?
16/12 (terça-feira)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
19h – Apresentação dos alunos do curso de Produção Cultural do SENAC Americana
17/12 (quarta-feira)
18h – Corda Coral “Maestrina Marília Andrade” e Cia Dondé
20h30 – Orquestra Sinfônica Municipal de Americana com participação especial: “Grupo Choro de Resistência”
18/12 (quinta-feira)
18h – Premiação do Concurso de Decoração Natalina 2025
19h – Orquestra e Coral UMADAME
20h30 – Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e corais convidados
19/12 (sexta-feira)
18h – Trilha sonora natalina
19h – Coral Ítalo-Brasileiro
20h – Piano In Concert com Mateus Pavan
21h – Hilda Maria: Choro Cantante
20/12 (sábado)
18h – Trilha sonora natalina
20h – Coral Glorificantus