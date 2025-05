As regiões dos territórios dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) do São Jerônimo e do Jardim dos Lírios receberam, nesta terça-feira (20), as primeiras pré-conferências preparatórias para a 5ª Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres. As atividades são promovidas pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), e ocorrerão em diversos locais da cidade.

O objetivo das pré-conferências é mobilizar a sociedade para debater propostas que fortaleçam as políticas públicas voltadas às mulheres, por meio da escuta ativa da população. As atividades são abertas ao público.

Nesta terça-feira, moradores da região do São Jerônimo participaram de uma pré-conferência conduzida pela equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), mantido pela Diaconia São Judas Tadeu – Projeto Caminho e Casa Abrigo. No Jardim dos Lírios, o SESPA (Serviço Social Presbiteriano de Americana) também promoveu um encontro para discutir o tema.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou a importância da escuta e do diálogo com a população. “A abertura desse espaço é fundamental para o aprimoramento do trabalho desenvolvido no município. As pré-conferências mobilizam a população para as políticas públicas de atendimento e já preparam as propostas que serão apresentadas na 5ª Conferência das Mulheres”, afirmou.

As ações contaram com as participações da presidente do CMDM, Joyce Kembe Taunay; da técnica de referência em violência da Vigilância em Saúde e vice-presidente do CMDM, Léa Amábile; da coordenadora do Departamento de Direitos Humanos e do Comitê Americana por Elas, Cibele Ascari; entre outras convidadas.

Próximas pré-conferências

21/05, 14h – Cozinha Comunitária Assentamento Roseli Nunes

22/05, 9h – SESPA (Rua Pica-Pau, 80 – Jardim dos Lírios)

22/05, 14h – APAE – Programa de Habilitação e Reabilitação (Rua Abrahim Abraham, 97 – Parque Residencial Nardini)

22/05, 18h – Casa de Dom Bosco (Rua dos Colibris, 235 – Mathiensen)

23/05, 8h30 – APAM (Rua Maranhão, 1.457 – Praia Azul)

23/05, 16h20 – APAM (Rua Maranhão, 1.457 – Praia Azul)

26/05, 9h – On-line: meet.google.com/bsf-syzd-xtv

26/05, 13h30 – CRAS Jardim Nossa Senhora Aparecida e SCFV Cruzada (Rua Cruz e Souza, 30 – próximo à Creche Curió)

26/05, 15h – Praça Reinaldo Alonso – Bairro Antônio Zanaga

26/05, 19h – Salão Mãos em Ação – Pós-Represa

5ª Conferência Municipal dos Direitos da Mulher

A conferência será realizada no dia 30 de maio, das 7h30 às 14h, no Campus Maria Auxiliadora do Unisal – Centro Universitário Salesiano, com o tema:

“Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquista para Todas”.

As inscrições estão abertas até 29 de maio e podem ser feitas por meio do banner disponível na página inicial do site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br

Programação: