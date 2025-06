Americana investe R$ 95,2 milhões na Saúde no 1º quadrimestre de 2025

A Prefeitura de Americana destinou R$ 95,2 milhões em recursos próprios à área da Saúde nos primeiros quatro meses de 2025. O valor representa 79,75% da receita total do setor no período, que chegou a R$ 121 milhões. Os dados foram apresentados nesta sexta-feira (30), durante audiência pública de prestação de contas realizada na Câmara Municipal, em cumprimento à Lei Complementar nº 141/2012 e à Lei Municipal nº 5.717/2015.

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

A apresentação foi conduzida pelo secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, pelo diretor da Unidade de Planejamento, Rodrigo Alexander Diaz Leon, e pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde. O relatório detalhou os investimentos realizados, a produção de serviços e os indicadores de desempenho da rede municipal.

Além dos recursos do Tesouro Municipal, a Saúde recebeu R$ 22,2 milhões da União, R$ 1,9 milhão do governo estadual e R$ 1,6 milhão em rendimentos de aplicações financeiras. Com isso, a maior parte do custeio da rede municipal continua sendo bancada pelo próprio município.

As despesas liquidadas no quadrimestre somaram R$ 129,5 milhões, incluindo gastos com pessoal, insumos, manutenção da estrutura física e tecnológica, serviços conveniados e repasses ao Grupo Chavantes, que faz a gestão compartilhada do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, da Unacon e das UPAs Dona Rosa e São José.

Entre os materiais de consumo, o maior volume de recursos foi utilizado no cumprimento de mandados judiciais, que consumiram R$ 3,4 milhões (45,74%). Em seguida vieram os materiais farmacológicos (R$ 1,9 milhão – 26,33%), hospitalares (R$ 1,2 milhão – 16,77%) e demais insumos (R$ 842 mil – 11,16%).

No grupo das despesas com prestação de serviços, os maiores gastos foram com vale-alimentação (R$ 3,7 milhões – 28,09%), outros serviços (R$ 3,3 milhões – 25,52%) e serviços médico-hospitalares (R$ 3,3 milhões – 25,08%). Mandados judiciais representaram R$ 2,4 milhões (18,32%). Também foram pagos R$ 306 mil em contas de água, energia e telefone e R$ 87,2 mil em aluguéis.

“Estamos entregando à população um retrato fiel de como os recursos estão sendo aplicados. Essa transparência fortalece a confiança na gestão pública e evidencia que nossa prioridade é oferecer um atendimento humanizado, com qualidade e eficiência”, afirmou Fábio Joner.

Produção de serviços

Entre janeiro e abril, a Secretaria de Saúde registrou 640.088 procedimentos ambulatoriais, incluindo atendimentos clínicos, exames laboratoriais e de imagem, cirurgias ambulatoriais, odontologia, fisioterapia e ações de vigilância em saúde.

Na média e alta complexidade, foram mais de 492 mil atendimentos especializados em áreas como oncologia, nefrologia, ortopedia, saúde mental e reabilitação, refletindo a alta demanda e a capacidade de resposta da rede municipal.

Planejamento e auditorias

A prestação de contas também apresentou resultados de auditorias em prestadores de serviço, como APAE, clínicas de oftalmologia e de diagnóstico por imagem, reforçando o compromisso da administração com a qualidade técnica e a conformidade legal dos atendimentos.

“Além de prestar contas, nosso compromisso é com a gestão eficiente e planejada dos recursos. Com isso, conseguimos direcionar ações prioritárias, ampliar atendimentos e garantir melhores condições para os profissionais e usuários da rede”, destacou Juliana Toso Chagas Cantelli, diretora financeira e gerente do Fundo Municipal de Saúde.

Rede estruturada em Americana

Americana mantém uma ampla rede de atendimento com 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), três UPAs, um hospital municipal, uma Unacon e unidades especializadas em odontologia, fonoaudiologia, saúde mental e vigilância. A Atenção Básica é reforçada por 13 equipes de Saúde da Família e 24 de Atenção Primária, assegurando cobertura em todas as regiões da cidade.

Além da rede própria, a Secretaria mantém convênios com clínicas e entidades filantrópicas, ampliando a oferta de serviços especializados como oftalmologia, fisioterapia, diagnóstico por imagem e terapias multidisciplinares.

A apresentação completa está disponível no site da Secretaria de Saúde: www.saudeamericana.com.br.