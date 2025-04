Americana teve participação de destaque na 21ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios Paulistas, realizada entre os dias 9 e 11 de abril, em Santos, durante o 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo.

O município apresentou 15 projetos desenvolvidos por profissionais da Secretaria de Saúde, com soluções inovadoras e práticas de cuidado em diferentes áreas da rede pública.

Os trabalhos foram elaborados por servidores das áreas de Planejamento, Atenção Básica, Atenção Especializada, Urgência e Emergência, Tecnologia da Informação, Administração e do grupo gestor da Secretaria. As iniciativas envolvem desde o uso de tecnologia e inteligência artificial até ações terapêuticas, de acolhimento e melhoria da gestão.

Para o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, a presença expressiva da cidade no congresso é resultado direto do empenho dos servidores. “A apresentação de 15 trabalhos técnicos em um evento deste porte reconhece o esforço diário dos nossos profissionais. É gratificante ver Americana como referência em tantas frentes, com inovação, acolhimento e foco na melhoria contínua dos serviços prestados à população”, destacou.

Entre os projetos apresentados por Americana estão:

• Cuidado farmacêutico na educação em diabetes e adesão ao tratamento

• Uso de inteligência artificial no monitoramento de casos de dengue

• Projeto “Psicologia Viva” para escuta e acolhimento das equipes

• Implantação de call center para redução do absenteísmo

• Cultivo medicinal e paisagismo terapêutico no Caps “Arte e Vida”

• Atividades grupais com apoio digital na Estratégia de Saúde da Família

• Reestruturação da equipe de compras com Lean Six Sigma e 5S

• Transformação digital com prontuário eletrônico na Atenção Primária

• Implantação do profissional gerente na rede de saúde

• Ações voltadas ao planejamento familiar para mulheres em vulnerabilidade

Os projetos foram desenvolvidos por mais de 40 profissionais da saúde municipal, reforçando o compromisso da cidade com a valorização das equipes e a busca constante pela qualificação dos serviços públicos.

São eles: Danilo Carvalho Oliveira, Maria Ester Nogueira de Souza Campos, Simone Maciel, Fábio Correia Bartolomeu Joner, Lilian Franco de Godoi dos Santos, Juliana Toso Chagas Cantelli, Agnaldo Aparecido de Oliveira Junior, André Lopes Borges, Arley Francisco Pivetta, Bruno Cantelli, Carla Ferreira Brito Soares, Renan Lechare Rocha, Sofia Pellisson, Valeska Dalanezi Paulino Leite, Aline Marcelino Silvestre,

Marylin Soares Basile Barbosa, Daniela Felix Menezes, Daniele Carvalho de Oliveira, Ana Clélia R. Villa-Chan, Fabíola Borinato Ximenes, Paula Maria Martins Reimão, Ana Rubia Soares de Andrade, Luciara Irene de Nadai Dias, Adriano Ribeiro da Silva, Vagner Gomes da Silva, Mariana Danielle da Silva, Franciele de Freitas, Irani Ferreira de Moura, Eliane Cristina Santichi, Carlos André Gollin, Isabella Ramos da Silva, Uriel Pedrini, Sandy Diniz dos Santos, Elaine Agulha Catharino, Nelson Takeshi Harada, Ana Lúcia Môro Carr, Aryane Cristine de Oliveira das Neves, Mariana Beraldo de Lázaro e Euza Janaína Costa de Carvalho.

De acordo com a Secretaria, a participação no congresso reforça o compromisso do município com a adoção de boas práticas e o incentivo à troca de experiências entre os municípios, contribuindo para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Estado.

