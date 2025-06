Americana faz limpeza e desassoreamento do Córrego Pyles, na Av. Raphael Vitta

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta quinta-feira (26) a limpeza e desassoreamento do Córrego Pyles, localizado na Avenida Raphael Vitta. O serviço é feito periodicamente no local e consiste na retirada de vegetação e outros resíduos acumulados no canal.

A intervenção tem como objetivo desobstruir a passagem de água a fim de melhorar o escoamento, reduzindo a possibilidade de enchentes e a proliferação de insetos.

“Manter os córregos limpos é uma das nossas prioridades quando se fala em prevenção de alagamentos e saúde pública. Esse trabalho é realizado periodicamente para garantir o fluxo adequado da água e evitar o acúmulo de resíduos que podem causar transtornos à população”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

