Americana divulga lista final de aprovados para aulas de guitarra no CCL

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulga nesta segunda-feira (16) a lista final de candidatos aprovados no processo seletivo para o curso de guitarra, oferecido gratuitamente na Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”.

As aulas começam nesta terça-feira (17) e serão ministradas pelo guitarrista da Banda Viper, Kiko Shred, dentro do projeto “Guitarra para Todos”, no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana.

Foram aprovados na avaliação presencial os candidatos Agnaldo Oliveira Conceição, Ana Maria Alves Araújo, André Wellington Avelino, Angela Paes da Rocha, Bruno de Oliveira Silveira Vieira, Caio Mazzaferro Adami, Elber Luiz Tomazella, Felipe Gatti, Gabriel Bellatine de Almeida, Gabriel Fernando Bunho, Geovane Tosta Bosso, Hudson Allam Medeiros, Joelma Edimara de Almeida, Juliana Mascaroz Rocha, Lucas Santana da Silva, Marcelo Henrique Gomes Rossilho, Margot Larocca, Moacir da Silva Ferreira, Nicolas Medeiros Nonato, Rogério Antônio Alves, Wesley Costa Franco e Willyan Goes Custódio.

Os selecionados de Americana

receberam um e-mail com as informações de horário das aulas, que acontecem nos períodos da manhã, tarde e noite. O curso de guitarra tem duração de 6 meses.

“Estamos felizes em dar o início neste curso que promove a guitarra como instrumento de expressão artística, fomentando a inclusão por meio da música. Os alunos terão aulas com o premiado músico Kiko Shred, que já foi eleito um dos três melhores guitarristas do país”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

