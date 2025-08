Americana ultrapassa marca de 1,2 milhão de m² de asfalto novo desde 2021

A cidade de Americana ultrapassou a marca de 1,2 milhão de m² de asfalto novo aplicado nas ruas e avenidas do município desde o início de 2021. O levantamento, elaborado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura, inclui os serviços de recapeamento e pavimentação executados até o primeiro semestre deste ano, em diversos bairros e regiões da cidade.

Ao todo, foram revitalizados 1.283.513,57 m² de vias, área que equivale a aproximadamente 155 campos de futebol. Dessa quantia, 1.183.136,99 m² correspondem aos trabalhos de recape, que tiveram investimento total de R$ 92,7 milhões. Já as obras de pavimentação compreenderam 100.376,58 m² de ruas que antes eram de terra, com investimento de R$ 15,2 milhões. No total, foram aplicados R$ 108 milhões na revitalização da malha viária, provenientes de recursos próprios e convênios com os governos estadual e federal.

“Desde 2021 temos atuado firmemente para melhorar a infraestrutura viária de Americana. Com planejamento e investimento, conseguimos recapear e pavimentar muitas ruas da nossa cidade, beneficiando motoristas, pedestres e toda a população. Seguiremos dando sequência a esse trabalho que transforma a cidade, valoriza os bairros e garante melhores condições de mobilidade a todos”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

Recape e pavimento

Nesse período, a Prefeitura de Americana já recapeou mais de 190 ruas e avenidas e pavimentou mais de 40 vias, além de realizar diariamente o serviço de tapa-buraco em todas as regiões, a fim de melhorar a infraestrutura viária do município e levar mais qualidade, segurança e conforto a motoristas e pedestres.

“Ultrapassar essa marca de 1,2 milhão de m² de asfalto novo mostra o quanto estamos avançando. Isso é resultado de muito empenho das nossas equipes e de um governo que escuta a população e trabalha com responsabilidade, sempre buscando o melhor para os americanenses”, acrescentou o vice-prefeito Odir Demarchi.

As obras de melhorias asfálticas abrangeram dezenas de bairros de diferentes regiões do município, além de vias com alto fluxo de trânsito, como as avenidas Carmine Feola, Antônio Pinto Duarte, Abdo Najar, da Saudade, Unitika, entre outras.

“Esse volume expressivo de recape e pavimentação reflete o esforço contínuo da administração em atender às necessidades dos moradores de cada região da nossa cidade. As melhorias são feitas com critérios técnicos e foco na qualidade, a fim de garantir mais segurança e durabilidade nas vias do município”, ressaltou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

