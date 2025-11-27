A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza esta semana a montagem da decoração especial de Natal, para celebrar a época mais mágica do ano. O grande destaque é uma árvore de Natal com 12 metros de altura, instalada na Praça Comendador Müller, no Centro, que conta também com balão interativo, túnel de luzes com pisca-pisca e portal de estrelas na escadaria. Também estão decoradas a fonte, com estrelas belgas e um túnel de estrelas, e a fachada da Biblioteca Municipal, com as janelas contornadas com iluminação especial e a figura do Papai Noel. A região do Portal Princesa Tecelã, na entrada da cidade, já foi enfeitada com uma árvore de Natal e um letreiro de Boas Festas.
A inauguração da decoração e o acendimento das luzes estão marcados para o dia 5 de dezembro (sexta-feira), às 18h30, na abertura oficial da programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025”, que prevê uma série de atrações na região da Praça Comendador Müller. Este ano, serão 12 dias de atividades, com apresentações musicais, desfile, corais, presépio vivo e o concerto a luz de velas, com clássicos do rock (confira a programação completa ao final da matéria).
Decoração
“A decoração que preparamos valoriza os espaços públicos e reforça o clima de acolhimento que o Natal representa para as famílias de Americana. Nossa proposta é transformar a praça e o Portal em lugares de encontro, convivência e celebração. Além da iluminação especial, toda a programação cultural foi pensada para emocionar e envolver o público. Queremos que cada morador sinta a cidade viva e convidativa durante esse período tão especial”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
Um dos pontos altos da programação deste ano é o show da banda Rosa de Saron, no dia 6 (sábado), às 20h, na Rua Fernando de Camargo, em frente à praça. O grupo de rock cristão, referência nacional no segmento, tem origem no movimento da Renovação Carismática Católica e a admiração de diversas correntes cristãs. São mais de 30 anos de estrada e 370 milhões de visualizações no YouTube. Embalada por canções que expressam temas como fé, reflexão, amor e renovação, a apresentação reforça o espírito natalino transmitido pela programação especial do município. Também no sábado, o show de abertura, às 18h, será do Ministério ComVocação, de Americana, que apresentará um repertório especial com músicas de Frei Gilson.
A Casinha do Papai Noel, idealizada pela ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana) e instalada na Praça Comendador Müller, também é uma das atrações confirmadas. O espaço estará aberto todas as noites durante a semana, das 18h às 22h, e aos sábados, das 9h às 18h. Entre os dias 15 e 19 de dezembro, a Praça da Matriz Velha de Santo Antônio será palco de música e intervenções culturais, com a presença de food trucks.
O “EnCantos e Luzes de Natal 2025” é viabilizado com recursos da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas).
Confira a programação completa:
05/12 (sexta)
Início do horário especial do comércio
18h30 – Cerimônia de abertura e acendimento das luzes
19h – Combo MPB/Jazz da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos
20h30 – Orquestra Sinfônica Heitor Villa-Lobos e Corda Coral “Maestrina Marília Andrade”
06/12 (sábado)
18h – Ministério ComVocação – Especial canções do Frei Gilson
20h – Show com Rosa de Saron – Natal em Família
09/12 (terça)
18h – Trilha sonora natalina
18h30 – Fanfarra Heitor Penteado, com desfile pelo Calçadão do Centro
20h – Orquestra Filarmônica do SENAI
10/12 (quarta)
18h – Trilha sonora natalina
20h – Class Rock – “Lendas do Rock” (Concerto à luz de velas)
11/12 (quinta)
18h – Trilha sonora natalina
20h – Americana Jazz Big Band
12/12 (sexta)
18h – Trilha sonora natalina
19h – Coral Risoleta ComuniCanto da Escola Estadual Prof.ª Risoleta Lopes Aranha
20h30 – Coral Musipaz
13/12 (sábado)
18h – Trilha sonora natalina
20h – Piano in Concert com Pedro Paulo
16/12 (terça)
18h – Trilha sonora natalina
Apresentação dos alunos do curso de Produção Cultural do SENAC Americana
17/12 (quarta)
18h – Trilha sonora natalina
18h30 – Corda Coral “Maestrina Marília Andrade” e convidados
20h – Orquestra Sinfônica de Americana
18/12 (quinta)
18h – Premiação do Concurso de Decoração Natalina 2025
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
19h – Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e Coral
20h30 – Orquestra e Coral UMADAME
19/12 (sexta)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
21h – Piano In Concert com Mateus Pavan
20/12 (sábado)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
20h – Coral Glorificantus