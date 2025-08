O Refis 2025 da Prefeitura de Americana, em vigor desde 1º de julho, negociou até o momento R$ 5,5 milhões. Desse total, R$ 2,2 milhões já foram pagos por meio de 1.356 guias à vista, enquanto R$ 3,3 milhões foram negociados via 886 parcelamentos. Do total de acordos do programa de negociação de débitos, 612 pedidos passaram pelo sistema Americana Inteligente, disponível no site da Prefeitura, além de 2.877 atendimentos presenciais.

O programa vai até o dia 28 de outubro, período em que o contribuinte inadimplente pode aproveitar os descontos em juros e mora. “As condições de negociação em 2025 são as melhores já estabelecidas na história do município, por isso, é imprescindível que o contribuinte que esteja em débito com Americana analise a sua situação e busque esclarecimento junto à administração municipal para possibilitar a regularização de sua dívida com condições que serão bastante favoráveis”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

Desconto em juros e multas

O Refis 2025 prevê desconto de 100% em juros e multas para pagamento à vista; 90% de desconto para pagamentos em até seis parcelas; 70% para pagamentos entre 7 e 24 parcelas; 50% entre 25 e 48 parcelas e 30% entre 49 e 60 parcelas. Para atender devedores com débitos acima do valor de R$ 480 mil, há uma modalidade de parcelamento estendida em até 96 parcelas, com desconto de 20%. Todos os descontos incidem sobre juros e multas.

Débitos inscritos em Dívida Ativa, como multas, IPTU, ISS e outras taxas, podem ser parcelados. ITBI e multas de trânsito não estão incluídos, pois possuem legislação específica. Dívidas com o DAE (Departamento de Água e Esgoto) também podem ser renegociadas diretamente com a autarquia.

“É muito importante para todos que as dívidas sejam negociadas. Para os contribuintes, pois restabelece sua condição de adimplência com sua cidade e para o Município que terá recuperada parte de sua arrecadação, o que pode viabilizar melhorias na gestão pública como um todo”, sinalizou a secretária de Fazenda, Simone Bruno.

Os interessados devem requerer o pedido de negociação por meio digital, pela plataforma Americana Inteligente no site oficial da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br). Também podem comparecer na Unidade de Arrecadação, localizada no Paço Municipal (Av. Brasil, 85 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Ou, ainda, acessar o link direto para a página do Refis: www.americana.sp.gov.br/campanha/refis.