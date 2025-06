Americana define nova composição do Conselho Municipal de Saúde

O Conselho Municipal de Saúde de Americana (Comsaude) definiu, durante reunião ordinária realizada na quarta-feira (25), sua nova composição para o mandato 2025–2027. A posse dos conselheiros será em 1º de julho (terça-feira), com mandato até 30 de junho de 2027. A eleição da nova mesa diretora está marcada para 2 de julho (quarta-feira).

A reunião contou com a presença de representantes da sociedade civil, profissionais da saúde, gestores e autoridades locais, reforçando a importância do controle social na construção e fiscalização das políticas públicas de saúde.

“A participação social é um dos pilares do SUS. Com o novo conselho, reafirmamos nosso compromisso com a transparência, o diálogo e a construção coletiva de uma saúde pública mais eficiente e humanizada”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A nova composição contempla representantes dos usuários do sistema, dos trabalhadores da saúde, do poder público e de prestadores de serviços.

O presidente do Comsaude, Márcio Yokota, destacou o valor da diversidade no conselho. “Cada representante traz a visão de um segmento da sociedade. Essa pluralidade fortalece o debate, garante equilíbrio nas decisões e amplia o alcance das ações em saúde”, disse.

Representação por segmento:

Usuários do SUS

– Centro de Diagnóstico da Deficiência Auditiva (CDA): Silmara Scuro (titular) e Tania Maria Meneghel Caseta (suplente)

– Associação Doulas Primavera: Paulina Pereira Amorim da Silva (titular) e Meire Rosa da Silva Santos (suplente)

– OAB Americana: Matheus Vinicius Deroldo Soares (titular) e Vivian Danieli Maganhato Scarpelin (suplente)

– Sincomércio: Ozanini Mário Rosineli (titular) e Evandro Carlos Barizon (suplente)

– AMBRATA (Associação de Moradores do Jardim Brasília e Terramérica): Joanina Silveira Rosa (titular) e Andrea Bueno De Nardo (suplente)

– SINCOAM (Sindicato dos Contabilistas): Geraldo Luiz Bueno (titular) e Evandro Figueiredo Forti (suplente)

– AESCON (Empresas de Serviços Contábeis de Americana): Messias José de Carvalho (titular) e José Francisco Lembo (suplente)

– ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana): Veridiano Bispo dos Santos (titular) e Jânio de Souza (suplente)

– Pastoral da Saúde: Célia Franciscato Furlan (titular) e Carolina Alves Licarião (suplente)

– Igreja Adventista do Sétimo Dia: Claudio Ribeiro Brincas (titular) e Elaine do Nascimento Jordão Gobbo (suplente)

Trabalhadores da Saúde

– SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana): Patricia Oliva Cavicchioli (titular)

– SINSAÚDE (Sindicato da Saúde de Campinas e Região): Olavo Marcelo Mendes (titular) e Otoniel Pereira de Matos (suplente)

– Conselho Regional de Educação Física – 4ª Região: Márcio Rogério da Silva (titular) e Anderson Dias de Lima (suplente)

– Conselho Regional de Medicina Veterinária de SP (CRMV-SP) e Alexandre de Moraes Longhi (titular)

Gestor e Prestadores de Serviços

– Secretaria de Saúde: Danilo Carvalho Oliveira (titular), Fábio Correia Bartolomeu Joner (suplente), Rodrigo Alexander Diaz Leon (titular), Juliana Toso Chagas Cantelli (suplente), Lilian Franco de Godoi dos Santos (titular) e Tatiane Pereira Apostólico (suplente)

– ADAM (Associação dos Diabéticos de Americana): Neyde Martins Kessamiguiemon (titular) e Maria Lúcia Pasquini (suplente)

– APAE de Americana: Carla Fernanda Ferreira Coneglian (titular) e Daniele Aoane Teodoro Tomazoni (suplente)

– AEPHIVA (Associação Ecumênica de Promoção Humana): Raquel Costa de Oliveira (titular) e Mayara Cardoso Soares (suplente)

A nova formação reforça o compromisso de Americana com uma gestão participativa, democrática e integrada na saúde pública municipal.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP