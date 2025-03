Americana deve ter novo candidato, de sobrenome Tebaldi

Vem mais um Tebaldi candidato em Americana? O radialista e fucionário Max Tebaldi começou a usar as redes sociais para divulgar seu nome em Americana, Limeira e Campinas.

Ele usa fotos com o hospital Waldemar Tebaldi ou mesmo com viaduto que leva o nome do mais famoso prefeito que Americana já teve.

Ele foi para o PSB e tenta associar seu nome ao governo federal e ao vice-presidente Geraldo Alckmin.

A principal herdeira do ex-prefeito, sua filha Helô foi candidata a vice-prefeita em 2012 na chapa do petista Antonio Mentor. A dupla ficou em 3o lugar na disputa que terminou com a reeleição de Diego De Nadai. Desde então, Helô teve disputas internas com o PDT mas não mais pôs seu nome nas urnas.

Max Tebaldi escreveu nas redes sociais

O PSB também é governo federal.

Nosso correligionário , vice-presidente da república, Geraldo Alckmim – PSB – é pelo desenvolvimento do Brasil e consequentemente pela nossa cidade.

E nós estamos a disposição do novo governo de Limeira para cooperar com a nossa cidade, com o bem estar da população, através do apoio do governo federal.

Para fazermos a ponte Limeira/ Brasília na articulação de recursos que como nunca, vamos precisar, em face da situação caótica do orçamento de nossa cidade.

Ele deve vir, se vier, candidato a deputado estadual porque o PSB na região é dominado pelo deputado federal Jonas Donizete. Ele faria dobrada com Jonas, como Dr José (Santa Bárbara) fez em 2020.

