A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, oferece o curso gratuito “Acessibilidade na Elaboração de Projetos Culturais”, com carga horária de 40 horas. As inscrições vão até 10 de março, às 18h, e devem ser feitas por meio do link bit.ly/3MF9iTm. O curso será ministrado no Senac Americana, localizado na Rua Dr. Angelino Sanches, 800, na Vila Gallo.

A iniciativa prepara o participante para elaborar projetos culturais prevendo ações de acessibilidade. Para se inscrever, é preciso ser maior de 16 anos, ter Ensino Fundamental completo e noções básicas de elaboração de projetos culturais. As aulas acontecerão às quartas-feiras, das 18h30 às 22h, e aos sábados, das 8h às 12h, com início das atividades em 18 de março e conclusão em 24 de abril.

“O fomento à acessibilidade durante a elaboração de projetos culturais está alinhado às diretrizes de democratização de acesso à cultura estabelecidas pela administração. Nosso município tem uma produção cultural intensa, e a promoção da acessibilidade atende a uma demanda identificada pela equipe da Sectur junto aos artistas locais”, explicou o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.