O “Fest Cult – Festival de Teatro de Americana” promove, neste sábado, dia 26, às 14h, a oficina gratuita de Direção Teatral. Ainda há vagas e as inscrições devem ser feitas pelo link https://forms.gle/aTHYNR8Dz3UAgdWc6. O evento é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura, com produção da Associação Fábrica das Artes, em parceria com o GTT, Cia Finibus e Câmara Setorial de Teatro.

O festival tem sua abertura oficial nesta sexta-feira (25), às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol), com entrada gratuita e apresentação, às 20h30, do espetáculo “Por Um Pingo”, com a Companhia Teatral Manás Laboratório de Dramaturgia, de São Paulo. Com dramaturgia indicada ao Prêmio Shell de Teatro 2024, a peça de comédia traz um casal que aguarda a visita de um corretor de imóveis em seu apartamento. O surgimento de uma mancha de mofo no teto e a primeira vistoria do homem de serviços ao imóvel revelam o passado soterrado por trás das paredes do edifício.

A oficina, focada em experimentos de suspense e comédia como alicerce de direção teatral, tem duração de 4 horas e será ministrada pela atriz americanense Fernanda Zancopé e pelo dramaturgo, diretor, ator e pesquisador de teatro Dante Passarelli, integrantes da Companhia Manás. Artistas e qualquer pessoa interessada em direção teatral podem participar. O objetivo da oficina é explorar técnicas de direção teatral a partir do espetáculo “Por Um Pingo” com foco em tensão, intriga e fisicalidade das situações.

Os ministrantes falarão brevemente sobre os principais alicerces da montagem, como técnicas do circo teatro relacionadas aos filmes “Um corpo que cai”, de Hitchcock, e “O Bebê de Rosemary”, de Polanski, e irão examinar cenas dos filmes e do espetáculo para identificar elementos de tensão, suspense e comédia. Por fim, os participantes poderão praticar usando as técnicas artísticas discutidas para remontar algumas cenas do espetáculo.

“A programação do Festival de Teatro de Americana está um verdadeiro espetáculo, com 14 montagens adulto, infantil e de teatro de rua, e as oficinas propostas oferecem uma oportunidade de aprimoramento pessoal e profissional com palestrantes experientes”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Fernanda Zancopé, que atua na cena teatral paulistana, falou da experiência de retornar à sua cidade berço: “Voltar a Americana para me apresentar com meu grupo é uma emoção indescritível. Desde 2011, não estou no palco em minha cidade natal, e fazê-lo agora, através da direção teatral, é como reviver as raízes da minha relação com o teatro. Americana desempenhou um papel fundamental na minha formação artística, desde a infância, com suas influências e experiências artísticas locais. Estou profundamente honrada pela oportunidade de estar aqui com o espetáculo Por Um Pingo e podendo passar nosso conhecimento por meio da Oficina de Direção Teatral”, ressaltou a atriz e dramaturga.

A oficina de Direção Teatral é uma das três previstas na programação do Fest Cult. Também serão ministradas as oficinas “Neurodivergência em Foco”, no dia 1º de maio, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), com o objetivo de ampliar a compreensão sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA); e de Dramaturgia, no dia 3, no Espaço Gaia, localizado na Rua Dom Bosco, 11, Sala 8.

Currículo dos ministrantes

Dante Passarelli é dramaturgo, diretor, ator e pesquisador de teatro. Mestre em Dramaturgia pela Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) e Bacharel em Letras (Português-Inglês) pela mesma instituição. Ator formado pelo Centro de Pesquisa Teatral (CPT), coordenado por Antunes Filho, e pelo INDAC. Foi autor selecionado para a 12ª turma do Núcleo de Dramaturgia do SESI. Foi indicado ao Prêmio Shell de Melhor Dramaturgia por “Por Um Pingo”, espetáculo que dirigiu junto com Fernanda Zancopé. Também com Fernanda, dirigiu o projeto “Uma Cena de Amor para Francis Bacon” (2020-21), contemplado pelo PROAC-LAB. Outras peças de sua autoria foram publicadas, “Um Ato de Uma Nação ou O Sol é Feito de LED” na revista Dramaturgia em Foco (2021) e “O fim é sempre pop” pela editora SESI (2022), e encenadas: o libreto original “Aqui, Uma Ópera”, com música de Yugo Sano Mani, estreou no Theatro São Pedro (2024). Desenvolve seu trabalho artístico principalmente no Manás Laboratório de Dramaturgia, núcleo de pesquisa cênica continuada que cofundou, com sede no Teatro Manás Laboratório, em São Paulo.

Fernanda Zancopé é diretora, atriz, dramaturga e integrante fundadora do Manás Laboratório de Dramaturgia, desde 2019, em São Paulo. Mestra em Artes da Cena, IA-UNICAMP, 2024. Bacharela em Artes Cênicas, UNICAMP, 2017. Participou da última turma do CPT com Antunes Filho, 2019. Foi técnica artístico-pedagógica na curadoria do Programa de Qualificação em Arte (teatro), POIESIS, nas edições 2023, 2022 e 2021. Onde foi monitora curatorial de 2020 a 2018. No V ROTA Festival de Roteiro Audiovisual, ganhou o concurso de Roteiros de Curta, categoria Melhor Personagem, roteiro Loucura de Amor, telemensagens que escreveu com Stefani Mota, 2021. Dirigiu e fez a concepção do espetáculo Atritos, Grupo Galhofas, Descalvado/SP (Proac Espetáculos Inéditos 2018).

SERVIÇO

Oficina de Direção Teatral: experimentos de suspense e comédia como alicerce de direção teatral

Faixa etária: acima de 16 anos

Duração: 4 horas

Dia: 26 de abril (sábado), às 14h

Local: Espaço da Cia Finibus – (Rua Vicente de Carvalho, 412 – Vila Amorim)

Inscrições: https://forms.gle/aTHYNR8Dz3UAgdWc6