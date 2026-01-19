A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promoveu neste sábado (17), das 9h às 12h, um encontro sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), no auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

A iniciativa teve o objetivo de orientar e apoiar as entidades culturais no processo de inscrição no CMDCA, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e com as metas estabelecidas no Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Americana.

As oficinas contaram com o apoio de gestores da Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura de Americana (NILEEC), que também é um Ponto de Cultura de Americana. O encontro fortalece as políticas públicas da área, promovendo a inclusão das entidades culturais na rede de proteção de crianças e adolescentes, além de habilitá-las para a participação em editais do Fundo da Infância e Adolescência (FIA).

“As políticas públicas de fomento à cultura na gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi vêm acompanhadas de atividades de orientação para ampliar o envolvimento da sociedade. Contamos com a presença de todos para este importante momento de diálogo, formação e fortalecimento institucional”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.