Americana participa da 5ª COREPIR em Campinas

Representantes da Prefeitura de Americana participaram da 5ª COREPIR – Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial, realizada em Campinas, no sábado (28), na sede do CEPROCAMP (Centro de Educação Profissional de Campinas). O tema desta edição foi “Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Racial”.

O evento contou com palestra, debate e apresentação artística. Na ocasião, foram eleitos os delegados que representarão a região nas próximas etapas estadual e nacional da CONAPIR 2025.

“A cidade conta com ações do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e políticas públicas voltadas à população, com foco na conscientização e sensibilização sobre a temática da conferência, buscando justiça social e o combate ao racismo”, afirmou a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A coordenadora da Política de Igualdade Racial da Prefeitura de Americana, Adriana Gomes, destacou a importância da escuta ativa, do intercâmbio de experiências e do fortalecimento da articulação regional. “É nesses encontros que construímos, de forma coletiva, caminhos para uma sociedade mais justa. A participação de Americana representa não apenas a presença institucional, mas o compromisso contínuo com uma política pública antirracista, estruturada e eficaz”.

Americana promoverá a 1ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial no dia 29 de julho (terça-feira), das 7h30 às 14h, no campus Maria Auxiliadora do UNISAL (Centro Universitário Salesiano).

Participaram da COREPIR integrantes do COMPIR (Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial) de Americana, o presidente do órgão, Roberto Mendes, e representantes da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.

