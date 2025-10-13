Representantes da Secretaria de Saúde de Americana participaram, nesta quinta-feira (9), de uma reunião virtual promovida pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) sobre o tema “Metanol e bebidas falsificadas – risco imediato e resposta integrada”. O encontro destacou a importância da atuação conjunta entre os serviços de saúde e os órgãos de segurança pública para proteger a população contra os riscos do consumo de bebidas adulteradas.

A reunião teve a participação de autoridades de diversos municípios, representantes do setor de bebidas, bares e restaurantes, além de órgãos públicos de saúde e segurança. Participaram por Americana o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner; a superintendente da Fundação de Saúde de Americana (Fusame), Lilian Franco de Godoi; o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges; e a coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira.

Fábio Joner destacou que o enfrentamento à crise do metanol requer ações articuladas em todo o país. “Em Americana, seguimos em diálogo constante com a rede pública e privada de saúde, além das autoridades de segurança, discutindo e atualizando os protocolos de manejo clínico e de vigilância. É um trabalho conjunto que visa proteger vidas”, afirmou.

A superintendente da Fusame, Lilian Franco de Godoi, reforçou a importância do engajamento da rede de saúde e das instituições parceiras. “Nossa prioridade é garantir que a população tenha acesso a informações confiáveis e a produtos seguros. Participar de encontros como este permite alinhar estratégias com outros municípios e fortalecer as ações preventivas e de fiscalização”, explicou.

A Guarda Municipal de Americana (Gama) também participou da discussão, reforçando a integração entre as áreas de saúde e segurança pública nas ações de prevenção e controle.

Durante o encontro, foram abordadas orientações sobre os protocolos de atendimento a casos suspeitos de intoxicação, intensificação da fiscalização em estabelecimentos, ações conjuntas com as forças de segurança e medidas preventivas voltadas ao setor privado.

Também foram apresentadas informações sobre o CIATOX (Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp), que oferece apoio especializado no reconhecimento e tratamento de intoxicações. A FNP anunciou que novos encontros online serão realizados nos próximos dias, com temas como logística reversa de garrafas, capacitação para identificação de bebidas falsificadas e outras medidas de prevenção.

O diretor da Uvisa, Antônio Donizetti Borges, destacou o papel estratégico da Vigilância Sanitária e o apoio das forças de segurança nas ações locais. “Temos intensificado as fiscalizações em adegas, distribuidoras e estabelecimentos de bebidas, com o suporte da Gama e de outros órgãos de segurança. Nosso foco é garantir que o consumidor tenha acesso apenas a produtos regulares e seguros. A prevenção é, neste momento, a principal ferramenta para evitar novas intoxicações”, afirmou.

Para a coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira, o encontro contribuiu para o fortalecimento das ações conjuntas de enfrentamento à crise. “A troca de informações e experiências é essencial para que as ações de fiscalização, investigação e comunicação de risco sejam mais efetivas e integradas. Precisamos agir de forma rápida e coordenada para evitar novos casos de intoxicação”, destacou.