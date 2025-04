A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), participou do 6º Fórum Paulista do Transporte Escolar, realizado no sábado (26) no Auditório Jornalista Roberto Marinho, na cidade de Praia Grande. O evento reuniu mais de 300 participantes, entre representantes de entidades e profissionais do setor em todo o estado de São Paulo.

O encontro promoveu debates sobre temas relevantes para a categoria, incentivando o compartilhamento de experiências, o fortalecimento do diálogo e o aprimoramento dos serviços de transporte escolar. A Utransv foi representada pelas servidoras Cleude, Vânia e Mariana.

“Essa foi uma oportunidade muito rica para trocar experiências e conhecer novas iniciativas que podem ser aplicadas em nossa cidade. Estar em contato com especialistas e profissionais de todo o estado nos traz ideias e soluções importantes para continuarmos avançando no transporte escolar do município”, afirmou Vânia Marinheiro, uma das representantes de Americana no evento.

O secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo, também destacou a importância da participação no fórum. “A presença de Americana nesse evento reforça o nosso compromisso com a melhoria contínua do transporte escolar na cidade, buscando sempre as melhores práticas e a excelência nos serviços prestados à população. Iniciativas como essa são fundamentais para garantir mais segurança e qualidade para alunos, motoristas e toda a comunidade escolar”, ressaltou.