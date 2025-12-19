A Câmara Municipal de Americana realizou na quarta-feira (17) sessão solene de entrega do título “Ocorrências Destaque do Ano Cabo Lima”, em reconhecimento aos oficiais das forças de segurança que atuaram em ocorrências de grande relevância no município e região no ano de 2025. A honraria foi motivada pelo decreto legislativo nº 989/2023, de autoria do presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (PL).

Receberam o título 33 profissionais indicados por suas corporações. O nome do prêmio homenageia o cabo Natal Lima Bonfim, morto durante atendimento de ocorrência de roubo a estabelecimento comercial na cidade de Sumaré em 1996.

Participaram do evento o vereador Thiago Brochi; o comandante geral da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, coronel Hugo Araújo dos Santos; o comandante do 10° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), tenente coronel Paulo Roberto Nucci Junior; o delegado de polícia da Delegacia de Investigações Gerais de Americana (DIG), Dr. Lúcio Antonio Petrocelli; o comandante do Corpo Bombeiros de Americana, 1º tenente Antonio Carlos Brustolin; o comandante da 1ª Companhia do 19º BPM/I, capitão Renan Alcântara dos Santos; o representante da 3ª Cia da Polícia Militar Rodoviária da Base de Americana, 2º Sargento Carlos Eduardo de Almeida Marques; e o representante da Guarda Municipal de Americana, Inspetor Sebastião Jorge Geraldo; além de convidados, e amigos e familiares dos homenageados.

Durante o uso da palavra, Brochi enalteceu a dedicação dos oficiais das forças de segurança. “Esse prêmio retoma a história do herói Cabo Lima, que dedicou a sua vida para proteger a nossa população, horando a farda da Polícia Militar. Aqui temos representantes das forças de segurança que também honram as fardas que carregam e a instituição que representam. A vida desses profissionais é muito dura, sem hora para chegar em casa e com ocorrências que podem acontecer a qualquer momento. Agradeço a todos pelo trabalho que realizam, tenho certeza de que com a presença de vocês teremos um ano de 2026 maravilhoso”, disse.

As ocorrências indicadas pelas corporações de segurança premiadas em 2025:

10º BATALHÃO DE AÇÕES ESPECIAIS DE POLÍCIA – BAEP

Após denúncia anônima informando a existência de um “bunker” em uma chácara situada ao lado de um clube de tiro, as equipes localizaram uma passagem oculta no piso de um dos cômodos. No local, foram encontradas 10 armas de fogo, 1.554 munições recarregadas, 348 munições originais e 183 estojos. Em razão da proximidade com o clube de tiro, a equipe também realizou diligências no estabelecimento, onde foi encontrado um móvel com compartimento oculto equipado para armazenar armas longas, além de milhares de munições recarregadas.

CORPO DE BOMBEIROS

Um incêndio atingiu uma residência no bairro Chácara Machadinho no dia 30 de novembro. Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com grande volume de fumaça encobrindo a entrada da edificação. As chamas, inicialmente concentradas na sala, já se propagavam rapidamente para outras áreas do imóvel. Utilizando técnicas de busca e varredura, a equipe localizou quatro crianças e o cachorro da família dentro da residência. Todos foram retirados com segurança, sem ferimentos ou lesões aparentes, sendo encaminhados ao Hospital Municipal para avaliação médica. O incêndio foi totalmente extinto e o local deixado em condições seguras.

GRUPAMENTO DE RADIOPATRULHA AÉREA – BASE AÉREA DE PIRACICABA

Em 13 de agosto, o Águia 18 decolou em apoio à equipe da 4ª Cia do 10º Batalhão para atendimento a uma ocorrência de roubo em andamento em uma concessionária. Os criminosos haviam levado uma Toyota Hilux, ainda sem emplacamento, e seguiam pela Rodovia SP-304, sentido Santa Bárbara d’Oeste. Após acompanhamento aéreo, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram. A aeronave foi posicionada para conter a fuga e fornecer informações precisas sobre a movimentação dos indivíduos, permitindo que as equipes em solo realizassem a abordagem. A ação conjunta resultou na recuperação do veículo e na detenção dos dois criminosos.

GAMA – GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

Três homens e um adolescente foram detidos, suspeitos de praticar furtos em condomínios na região central de Americana. As equipes da ROMU e do patrulhamento operacional foram informadas sobre um veículo identificado como suspeito de ser utilizado nos delitos. O automóvel foi flagrado circulando pelo município e passou a ser monitorado. Durante a tentativa de abordagem na Avenida Fortunato Faraone, o motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. O acompanhamento se estendeu por diversas ruas até que o veículo colidiu com outro automóvel de passeio. Os quatro ocupantes foram detidos. Com eles, os agentes localizaram uma bolsa contendo diversos relógios, joias e cédulas de diferentes nacionalidades. Os três adultos receberam voz de prisão em flagrante, enquanto o adolescente foi ouvido e posteriormente liberado aos responsáveis.

POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL

Durante a Operação “Impacto Força Total”, em fiscalização de pesca realizada no Rio Piracicaba, no Cariobinha, a equipe flagrou 16 pessoas praticando pesca de barranco a menos de 200 metros das corredeiras, área proibida conforme Instrução Normativa do IBAMA. Os envolvidos utilizavam caniços de nylon com molinete, além de caniços simples de fibra. No momento da abordagem, não foi encontrado pescado com os pescadores, que foram autuados. Os petrechos de pesca foram apreendidos.

POLÍCIA CIENTÍFICA – IML

Um corpo foi localizado na represa de Nova Odessa e o caso imediatamente comunicado ao DP da área. A Polícia Científica compareceu ao local, realizando registro detalhado da cena, avaliação preliminar do cadáver, coleta de vestígios e análise de possíveis sinais de violência. O corpo, encontrado em avançado estado de decomposição e amarrado com pesos, passou por exame necroscópico no IML de Americana, que confirmou a hipótese de homicídio. A investigação foi conduzida em conjunto, resultando em um trabalho técnico de quase um ano. As apurações levaram à prisão da esposa da vítima e de seu amante, ambos diretamente envolvidos na morte da vítima. A identificação oficial por meio das impressões digitais foi fundamental para o andamento das investigações.

POLÍCIA CIVIL – DIG

Ao atenderem a uma ocorrência de disparo de arma de fogo em via pública, os policiais encontraram um veículo estacionado e um homem caído, com ferimentos no rosto compatíveis com projéteis. O automóvel também apresentava marcas de disparos. A investigação da Polícia Civil, Perícia Técnica, coleta de depoimentos, imagens e laudos, identificou como principal suspeito Mauro Eugênio de Souza, policial militar aposentado, por conta de relacionamento extraconjugal que sua esposa possuía com a vítima. As apurações revelaram que a vítima foi perseguida pelo suspeito, ambos em alta velocidade, e atingida por diversos disparos enquanto os veículos se emparelharam. Ao chegar à Rua da União, a vítima parou o carro, momento em que Mauro se aproximou e efetuou os tiros finais. As imagens coletadas confirmaram a perseguição e os múltiplos disparos. Diante das provas, a autoridade policial indiciou Mauro Eugênio de Souza por homicídio qualificado, com representação por prisão preventiva. O suspeito permanece foragido.

POLÍCIA MILITAR – 19º BPMI

A equipe realizou a prisão de um indivíduo pelo crime de furto envolvendo um veículo Fiat Toro. Pouco após o delito, o automóvel foi avistado nas proximidades da Avenida Brasil. Os ocupantes desobedeceram à ordem de parada, iniciando fuga por diversas vias da cidade, seguindo até Santa Bárbara d’Oeste, onde colidiram contra uma lixeira e abandonaram o veículo. Dois suspeitos fugiram a pé, adentrando uma área de mata, sendo posteriormente localizados escondidos em um galinheiro. O veículo foi recuperado e encaminhado às medidas de Polícia Judiciária. O detido foi conduzido ao 3º DP de Santa Bárbara d’Oeste, onde o boletim de ocorrência foi elaborado e adotadas as providências legais.

POLÍCIA RODOVIÁRIA

Durante a Operação Alcoolemia realizada na praça de pedágio de Nova Odessa, foi dada ordem de parada ao condutor de um Onix, que tentou manobra de marcha à ré para evitar a fiscalização, sem êxito. Na busca veicular, a equipe localizou uma caixa contendo setenta e seis tabletes de maconha, totalizando aproximadamente cinquenta quilos, além de três celulares, um relógio e R$ 960 em espécie. A passageira admitiu ter conhecimento do transporte da droga juntamente com seu companheiro. Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão de Polícia Judiciária, onde o veículo, a droga e os demais objetos foram apreendidos, permanecendo ambos detidos.