Americana conquista Prêmio Excelência Educacional de alfabetização

Americana conquistou mais um reconhecimento para a Educação: o Prêmio Excelência Educacional, concedido pelo Governo de São Paulo a municípios e escolas de destaque no programa Alfabetiza Juntos. A cerimônia de premiação ocorreu nesta terça-feira (25), no Memorial da América Latina, em São Paulo.

“Fico muito feliz com esta nova conquista para a Educação de Americana. Diariamente trabalhamos para fazer o melhor por nossas crianças e adolescentes, e este prêmio coroa um esforço coletivo”, celebrou o prefeito Chico Sardelli.

Com a conquista, quatro escolas da rede municipal vão receber recursos em dinheiro diretamente do governo estadual: os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) Anísio Spínola Teixeira (São Jerônimo) e Philomena Magaly Makluf Rossetti (São Vito) e as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Milton Santos (Parque Dom Pedro II) e Florestan Fernandes (Morada do Sol).

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, o investimento total na premiação, distribuído entre as escolas, será de R$ 80 milhões – o Excelência Educacional reconheceu 1.171 escolas municipais de 442 cidades. O Prêmio tem como critério o Índice de Excelência Educacional (IEE), baseado nos resultados do Saresp de 2024.

O vice-prefeito Odir Demarchi agradeceu os educadores pelo resultado. “A Secretaria de Educação e os professores e profissionais da rede estão de parabéns pelo reconhecimento, os desafios são diários e momentos como este fazem toda dedicação valer a pena”, disse.

“Estar entre os municípios com os melhores resultados na alfabetização coroa o esforço da administração do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi e confirma a relevância dada pela administração municipal à Educação de nossas crianças. Temos na rede profissionais verdadeiramente comprometidos com a aprendizagem de nossos estudantes, mesmo felizes com o prêmio estadual, seguiremos com a meta alfabetizar na idade certa”, enfatizou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

O secretário de Educação foi representado na capital paulista pela supervisora da Unidade de Desenvolvimento Pedagógico, Neuza Moro, e pela articuladora municipal do programa, Maria Angélica Costa de Oliveira.

