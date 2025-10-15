A Câmara Municipal de Americana aprovou na sessão desta terça-feira (14), em primeira discussão, o projeto de lei de coautoria dos vereadores Lucas Leoncine (PSD) e Roberta Lima (PRD), que dispõe sobre a divulgação de animais desaparecidos, recolhidos ou disponíveis para adoção por meio dos sites e canais oficiais do município.

A proposta busca fortalecer as políticas públicas de proteção animal, promovendo o reencontro entre tutores e animais perdidos e incentivando a adoção responsável. Com a utilização das plataformas digitais oficiais, o projeto também garante maior transparência, acessibilidade e alcance das informações à população.

Para a vereadora Roberta Lima, a iniciativa representa um importante avanço no cuidado com os animais e no uso da tecnologia para o bem comum. “Ao unir tecnologia, empatia e responsabilidade, temos um exemplo de como políticas públicas podem transformar realidades e promover o bem-estar coletivo — humano e animal”, destacou.

O vereador Lucas Leoncine também celebrou a aprovação da proposta, ressaltando o papel do poder público na conscientização sobre a causa animal e na construção de uma cidade mais solidária. O projeto agora segue para segunda discussão e votação no Legislativo.