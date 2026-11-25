Americana promove audiência pública para Revisão do Plano Diretor de Turismo

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), promove, nesta quinta-feira (26), a audiência pública para apresentação da revisão do Plano Diretor de Turismo (PDTUR) do município. A atividade é aberta ao público interessado e ocorre das 9h às 11h no Auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, localizado à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

Empresários, estudantes e profissionais das áreas de turismo, hotelaria, gastronomia, serviços e outras estão convidados a participarem da atividade, que vai apontar as vocações para o setor e apoiar o desenvolvimento do turismo de Americana.

O Plano Diretor de Turismo reúne índices e dados geográficos do município, informando sua localização regional e acessos e a infraestrutura existente, além de aspectos históricos e culturais, legislação de apoio ao turismo e a participação de Americana no desenvolvimento regional. Trata-se de um instrumento de planejamento estratégico para orientar ações que visam o desenvolvimento sustentável do turismo no município.

A promoção da audiência pública compõe as etapas de elaboração e aprovação do Plano Diretor de Turismo, como explicou o secretário Vinicius Ghizini. “A participação da sociedade civil na audiência pública fortalece o Plano Diretor como um documento norteador para as políticas públicas de turismo e reforça o caráter democrático da gestão municipal”, destacou.

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