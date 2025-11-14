A Estação Cultura de Americana recebe neste sábado (15), às 10h, a oficina gratuita “Libras e Maracatu”, ministrada pelo arte-educador e tradutor-intérprete de Libras Glaucio José de Camargo Junior. A atividade é realizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e produção do Ponto de Cultura Estação Quilombo, com financiamento da Política Nacional Cultura Viva/Aldir Blanc (PNAB). A Estação Cultura fica na Avenida Dr. Antônio Lobo, 176, no Centro.

A oficina tem duração aproximada de 1h30 e integra as ações voltadas à acessibilidade cultural e à valorização da comunidade surda. A iniciativa propõe uma vivência que conecta a musicalidade do maracatu de baque virado à percepção corporal e visual das pessoas surdas, explorando o sentir do som através da reverberação e da vibração. Durante o encontro, os participantes conhecerão os instrumentos tradicionais do maracatu e serão convidados a experimentar o ritmo de forma inclusiva e coletiva.

“O objetivo é proporcionar uma experiência de escuta através do corpo e entender o som pela vibração, pela energia e pelo movimento, criando um espaço de pertencimento e diálogo entre culturas”, destacou o oficineiro.

Com atuação desde 2008 nas áreas artístico-cultural e educacional, Glaucio é tradutor-intérprete de Libras, arte-educador e pedagogo, com pós-graduação em Libras e Tradução em Libras. Desenvolve projetos e oficinas em parceria com instituições como Sesc-SP, Sesi-SP e Senac Limeira, promovendo acessibilidade e inclusão em diferentes linguagens artísticas.

A oficina tem financiamento da Política Nacional Cultura Viva/Aldir Blanc (PNAB), por meio do edital PNAB 06/2024, conforme a Lei Federal nº 14.399/2022, como explicou o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini. “A vitalidade e a pluralidade da nossa cultura são sustentadas pelo fomento à produção artística, e é uma satisfação ver esse compromisso do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi materializado em atividades e eventos gratuitos para todos os públicos”, declarou.

Serviço

Oficina “Libras e Maracatu”, com Glaucio José de Camargo Junior

Data: sábado, 15 de novembro

Horário: 10h (1h30 de duração)

Local: Estação Cultura

Endereço: Avenida Dr. Antônio Lobo, 176 – Centro, Americana

Atividade gratuita e acessível em Libras

Informações: (19) 98128-7378